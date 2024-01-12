https://ria.ru/20240112/myaso-1920902620.html

Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур

Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур - РИА Новости, 12.01.2024

Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур

Объем принятых на рассмотрение Минсельхозом заявок на ввоз в РФ мяса кур в рамках беспошлинной квоты составил на 12 января 225,98 тонны, следует из материалов... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:32

2024-01-12T12:32

2024-01-12T12:32

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объем принятых на рассмотрение Минсельхозом заявок на ввоз в РФ мяса кур в рамках беспошлинной квоты составил на 12 января 225,98 тонны, следует из материалов министерства. Первые заявки на беспошлинный импорт мяса кур министерство начало получать с началом года: на 9 января их совокупный объем составлял 43,2 тонны. Таким образом, общая величина поданных заявок выросла более чем в пять раз; информации об одобренных заявках не приводится. Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в РФ замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн - решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке. Минсельхоз обеспечивает выдачу импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, а также размещает на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

https://ria.ru/20240111/myaso-1920650546.html

https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)