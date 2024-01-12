https://ria.ru/20240112/myaso-1920902620.html
Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур
Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур - РИА Новости, 12.01.2024
Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур
Объем принятых на рассмотрение Минсельхозом заявок на ввоз в РФ мяса кур в рамках беспошлинной квоты составил на 12 января 225,98 тонны, следует из материалов... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:32
2024-01-12T12:32
2024-01-12T12:32
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объем принятых на рассмотрение Минсельхозом заявок на ввоз в РФ мяса кур в рамках беспошлинной квоты составил на 12 января 225,98 тонны, следует из материалов министерства. Первые заявки на беспошлинный импорт мяса кур министерство начало получать с началом года: на 9 января их совокупный объем составлял 43,2 тонны. Таким образом, общая величина поданных заявок выросла более чем в пять раз; информации об одобренных заявках не приводится. Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в РФ замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн - решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке. Минсельхоз обеспечивает выдачу импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, а также размещает на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.
https://ria.ru/20240111/myaso-1920650546.html
https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур
Российские фирмы запросили разрешение на беспошлинный импорт 226 тонн мяса кур
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объем принятых на рассмотрение Минсельхозом заявок на ввоз в РФ мяса кур в рамках беспошлинной квоты составил на 12 января 225,98 тонны, следует из материалов министерства.
Первые заявки на беспошлинный импорт мяса кур министерство начало получать с началом года: на 9 января их совокупный объем составлял 43,2 тонны. Таким образом, общая величина поданных заявок выросла более чем в пять раз; информации об одобренных заявках не приводится.
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Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в РФ замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн - решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.
Минсельхоз обеспечивает выдачу импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, а также размещает на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.
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