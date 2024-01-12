Рейтинг@Mail.ru
Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/myaso-1920902620.html
Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур
Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур - РИА Новости, 12.01.2024
Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур
Объем принятых на рассмотрение Минсельхозом заявок на ввоз в РФ мяса кур в рамках беспошлинной квоты составил на 12 января 225,98 тонны, следует из материалов... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:32
2024-01-12T12:32
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769780859_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d5e47eccd663694855587d50f17266d.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объем принятых на рассмотрение Минсельхозом заявок на ввоз в РФ мяса кур в рамках беспошлинной квоты составил на 12 января 225,98 тонны, следует из материалов министерства. Первые заявки на беспошлинный импорт мяса кур министерство начало получать с началом года: на 9 января их совокупный объем составлял 43,2 тонны. Таким образом, общая величина поданных заявок выросла более чем в пять раз; информации об одобренных заявках не приводится. Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в РФ замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн - решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке. Минсельхоз обеспечивает выдачу импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, а также размещает на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.
https://ria.ru/20240111/myaso-1920650546.html
https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769780859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_baa774892410ab62b487f953e853d31b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур

Российские фирмы запросили разрешение на беспошлинный импорт 226 тонн мяса кур

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродавец разделывает курицу на рынке в Симферополе
Продавец разделывает курицу на рынке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Продавец разделывает курицу на рынке в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объем принятых на рассмотрение Минсельхозом заявок на ввоз в РФ мяса кур в рамках беспошлинной квоты составил на 12 января 225,98 тонны, следует из материалов министерства.
Первые заявки на беспошлинный импорт мяса кур министерство начало получать с началом года: на 9 января их совокупный объем составлял 43,2 тонны. Таким образом, общая величина поданных заявок выросла более чем в пять раз; информации об одобренных заявках не приводится.
Куриная грудка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Абрамченко рассказала об объемах производства мяса птицы
11 января, 07:20
Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в РФ замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн - решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.
Минсельхоз обеспечивает выдачу импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, а также размещает на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.
Сотрудница птицефабрики - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Путин назвал причину роста цен на яйца в России
11 января, 09:47
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала