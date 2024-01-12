https://ria.ru/20240112/murashko-1920872443.html
Мурашко посетил несколько больниц в Луганске и встретился с главой ЛНР
Мурашко посетил несколько больниц в Луганске и встретился с главой ЛНР - РИА Новости, 12.01.2024
Мурашко посетил несколько больниц в Луганске и встретился с главой ЛНР
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посетил Луганск, где проверил работу нескольких медучреждений, в том числе Луганского онкодиспансера, и встретился с главой... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:44
2024-01-12T10:44
2024-01-12T10:44
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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посетил Луганск, где проверил работу нескольких медучреждений, в том числе Луганского онкодиспансера, и встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. "Мы в прошлом году стартовали с программой уже поддержки развития медицинских учреждений. Это касается и больницы, в которой мы сейчас находимся (Республиканской). Первое оборудование уже поставлено, смонтировано. Сейчас будут дальнейшие поставки, совершенствование системы оказания медицинской помощи. Для нас это всегда - как для профессионалов - такое волнующее событие, которое в конечном итоге приводит к получению оказания помощи", - сказал Мурашко на встрече с медиками. Министр здравоохранения России совместно с главой ЛНР, министром здравоохранения республики и главным врачом республиканского диспансера посетили отделение лучевой диагностики, в котором в 2023 году открылся кабинет магнитно-резонансной томографии, а также посетили отделение лучевой терапии, где осмотрели блок телегамматерапии с установленными в нем аппаратами. Глава Минздрава сообщил, что новые регионы РФ участвуют в проекте по модернизации первичного звена медпомощи онкологическим больным. "Это программа, которая была инициирована президентом… Сейчас Луганск включился в эту программу, Донецк, Запорожье - соответственно, все три региона получают оборудование по онкологической программе: это и для лучевой терапии и для диагностики, поэтому это вот такое комплексное решение", - сказал Мурашко. Министру продемонстрировали новое оборудование, поставленное в онкологический диспансер при содействии Минздрава РФ. Глава ЛНР поблагодарил Мурашко за оказанную помощь.
https://ria.ru/20240106/museam-1919988949.html
https://ria.ru/20231226/pasechnik-1918333489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, михаил мурашко, общество
Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Михаил Мурашко, Общество
Мурашко посетил несколько больниц в Луганске и встретился с главой ЛНР
Глава Минздрава Мурашко посетил Луганск, где проверил работу медучреждений
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посетил Луганск, где проверил работу нескольких медучреждений, в том числе Луганского онкодиспансера, и встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
"Мы в прошлом году стартовали с программой уже поддержки развития медицинских учреждений. Это касается и больницы, в которой мы сейчас находимся (Республиканской). Первое оборудование уже поставлено, смонтировано. Сейчас будут дальнейшие поставки, совершенствование системы оказания медицинской помощи. Для нас это всегда - как для профессионалов - такое волнующее событие, которое в конечном итоге приводит к получению оказания помощи", - сказал Мурашко на встрече с медиками.
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Министр здравоохранения России совместно с главой ЛНР, министром здравоохранения республики и главным врачом республиканского диспансера посетили отделение лучевой диагностики, в котором в 2023 году открылся кабинет магнитно-резонансной томографии, а также посетили отделение лучевой терапии, где осмотрели блок телегамматерапии с установленными в нем аппаратами. Глава Минздрава сообщил, что новые регионы РФ участвуют в проекте по модернизации первичного звена медпомощи онкологическим больным.
"Это программа, которая была инициирована президентом… Сейчас Луганск включился в эту программу, Донецк
, Запорожье
- соответственно, все три региона получают оборудование по онкологической программе: это и для лучевой терапии и для диагностики, поэтому это вот такое комплексное решение", - сказал Мурашко.
Министру продемонстрировали новое оборудование, поставленное в онкологический диспансер при содействии Минздрава РФ. Глава ЛНР поблагодарил Мурашко за оказанную помощь.
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