https://ria.ru/20240112/moy_eksport-1920944222.html

"Мой экспорт" объединяет Рязанскую область с федеральными сервисами

"Мой экспорт" объединяет Рязанскую область с федеральными сервисами - РИА Новости, 12.01.2024

"Мой экспорт" объединяет Рязанскую область с федеральными сервисами

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Рязанской области 12 января заключили соглашение о сотрудничестве на Международной выставке-форуме РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:43

2024-01-12T14:43

2024-01-12T14:43

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

россия

павел малков

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Рязанской области 12 января заключили соглашение о сотрудничестве на Международной выставке-форуме "Россия" (Москва, ВДНХ), сообщает центр."Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор региона Павел Малков подписали документ, который направлен на поддержку и обеспечение комфортных условий для роста потенциальных и действующих экспортеров, а также усиление их конкурентоспособности на внешних рынках. Соглашение заключено в рамках выполнения федеральных программ, реализуемых РЭЦ, в том числе посредством цифровой платформы "Мой экспорт", - говорится в сообщении.РЭЦ совместно с правительством Рязанской области проводит активную работу в сфере развития внешнеэкономической деятельности региональных предприятий и предоставляет экспортерам весь спектр имеющихся нефинансовых и финансовых мер поддержки. Так, Рязанская область стала одним из первых российских регионов, который представил свой внешнеэкономический потенциал на площадке РЭЦ в рамках проведенного в июле прошлого года "Дня Рязанской области".По результатам 2023 года количество экспортирующих компаний-резидентов Рязанской области составило 430, из них 363 относятся к сегменту компаний МСП. Экспортеры региона в прошлом году направили свою продукцию в более, чем в 70 стран мира. Основная часть поставок была в такие дружественные страны, как Белоруссия, Казахстан, Алжир, Турция и Китай."Подписание документа является значимым шагом, который способствует повышению экспортного потенциала предприятий рязанского региона и укреплению их конкурентоспособности на международных рынках. Взаимодействие между сторонами предусматривает расширение числа получателей поддержки, что в свою очередь способствует устойчивому росту экспорта несырьевых и неэнергетических товаров из России", - подчеркнула Никишина."В режиме "одного окна" наши компании смогут воспользоваться услугами Российского экспортного центра и региональными механизмами поддержки. Мы постоянно дорабатываем и совершенствуем механизмы поддержки, и многие из них уже вошли в реестр лучших практик РЭЦ. Сегодняшнее соглашение усилит наш экспортный потенциал и нарастит поставки за рубеж продукции с рязанской маркой", - отметил Малков.Сегодня также состоялось подписание соглашения, направленного на интеграцию информационного портала поддержки экспорта Рязанской области и цифровой платформы "Мой экспорт". В документе подписи поставили директор АНО "Агентство развития бизнеса Рязанской области" Александр Уланов и вице-президент РЭЦ Роман Генкель.Синхронизация информационных систем обеспечит рязанским экспортерам доступ к нужным сервисам и услугам в сфере внешнеэкономической деятельности как на федеральном, так и региональном уровнях."Мы уделяем значительное внимание развитию информационных технологий для обеспечения доступности и простоты использования российскими компаниями инструментов поддержки экспорта. Мы активно цифровизируем сервисы, необходимые для ВЭД, на платформе "Мой экспорт". Для предприятий это та самая единая точка входа, и все большее количество услуг становится доступно в режиме 24х7", - сказал Генкель.Как отметили в РЭЦ, на платформе "Мой экспорт" зарегистрировано 194 компаний из Рязанской области. В течение последних трех лет через экосистему им была оказана 721 услуга. Наиболее популярные из них: "Документы. Фитосанитарный сертификат", "Отчет. Товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей" и "Отчет. Экспорт по выбранному товару".В РЭЦ уточнили, что пилотный проект по интеграции Российского экспортного центра с регионами был запущен на ПМЭФ-2023. Первое соглашение о сотрудничестве было подписано между РЭЦ и Московской областью. Также заключены аналогичные соглашения с Санкт-Петербургом и Архангельской областью.Кроме того, Никишина приняла участие в открытие экспозиции Рязанской области на Международной выставке-форуме "Россия", центральным элементом которой стал аэростат, символизирующий безграничное рязанское небо. Посетителям предлагается отправиться на виртуальную прогулку и увидеть красоты края. С помощью интерактивных элементов можно узнать про достижения области и про выдающихся рязанцев, а в творческой студии - научиться у мастеров традиционным ремеслам.В ходе мероприятия гендиректор РЭЦ подчеркнула важность укрепления позиций российских компаний на мировых рынках и активизации экспортных операций."Мы стремимся к тому, чтобы российские продукты и услуги были востребованы за рубежом, а участие в таких мероприятиях, как международная выставка-форум "Россия", помогает нам продвигать бренды регионов и расширять географию экспорта отечественных компаний. Выставка позволяет представить нашу продукцию широкой аудитории и привлечь новых партнеров из разных стран мира. Мероприятие дает прекрасную возможность посетителям познакомиться с регионами России и их экспортным потенциалом. Здесь каждый сможет найти что-то интересное и уникальное, от продуктов питания до технологических новинок", - отметила Никишина.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве. Она была открыта в День народного единства, 4 ноября 2023 года, и уже собрала множество посетителей со всей страны. Экспозиция будет работать до 12 апреля 2024 года. В рамках мероприятия представлены различные отрасли российской экономики, включая промышленное производство, сельское хозяйство, науку, культуру и туризм. Выставка представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием.

https://ria.ru/20240110/moy_eksport-1920499106.html

https://ria.ru/20231229/rets-1918924380.html

https://ria.ru/20231228/tovary-1918690604.html

https://ria.ru/20231225/rets-1918017661.html

россия

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Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия, павел малков