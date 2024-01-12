https://ria.ru/20240112/moskva-1920704437.html

Эксперты оценили турпоток в Москву на новогодних каникулах

Эксперты оценили турпоток в Москву на новогодних каникулах - РИА Новости, 12.01.2024

Эксперты оценили турпоток в Москву на новогодних каникулах

Количество самостоятельных путешественников в Москве и области из других регионов РФ в период новогодних праздников выросло на 10 процентов по сравнению с... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T02:39

2024-01-12T02:39

2024-01-12T02:39

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Количество самостоятельных путешественников в Москве и области из других регионов РФ в период новогодних праздников выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чаще всего приезжали жители Кубани и Петербурга, сообщили РИА Новости в сервисе бронирования отелей МТС Travel на основе собственных данных. "Наибольший интерес к региону в праздники проявили жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ростовской, Нижегородской, Калужской, Владимирской, Тульской и Рязанской областей", – рассказали в сервисе. Что касается самих москвичей, то, как выяснили в сервисе, каждый пятый предпочел на Новый год отправиться в путешествие по России. "При этом почти половина таких путешествий пришлась на Московскую область (45 процентов поездок) – в гости, на дачи, коттеджи и загородные отели. Также среди популярных регионов для поездки у москвичей оказались Калужская, Владимирская, Тверская области, а также Краснодарский край и Санкт-Петербург. Общее количество поездок москвичей по России на новогодние праздники выросло на 21 процент", – поделились в МТС Travel. Отмечается, что выросло и количество поездок москвичей за границу на новогодние каникулы. По данным МТС Travel, оно превысило прошлогодний показатель на 16 процентов. "Самая популярная страна для зарубежного отдыха на Новый год у москвичей - Белоруссия (туда совершено 13,5% зарубежных поездок на каникулах), на втором месте Турция (13%), на третьем - Объединенные Арабские Эмираты (8%). В пятерку самых популярных также вошли Таиланд и Казахстан (6% и 5% зарубежных поездок соответственно)", - уточнили в сервисе.

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российский союз туриндустрии (рст), новый год, мтс, москва, отдых в россии, туризм