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Мать умершего в поезде Москва — Чита младенца выписалась из больницы - РИА Новости, 12.01.2024
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12:47 12.01.2024 (обновлено: 12:49 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/mladenets-1920906281.html
Мать умершего в поезде Москва — Чита младенца выписалась из больницы
Мать умершего в поезде Москва — Чита младенца выписалась из больницы - РИА Новости, 12.01.2024
Мать умершего в поезде Москва — Чита младенца выписалась из больницы
Мама скончавшегося в поезде Москва-Чита семимесячного ребёнка выписалась из больницы Перми вместе с двумя детьми, написав отказ от госпитализации, сообщили РИА... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:47
2024-01-12T12:49
происшествия
пермь
кунгур
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Мама скончавшегося в поезде Москва-Чита семимесячного ребёнка выписалась из больницы Перми вместе с двумя детьми, написав отказ от госпитализации, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. "Женщина была выписана из больницы вместе с детьми в связи с отказом от госпитализации", - рассказали в ведомстве. В поезде Москва-Чита вечером 9 января умер семимесячный ребёнок. На станции Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми) врачи пытались реанимировать малыша, но безуспешно. Его мать вместе с двумя детьми попала в больницу. На вокзале в Екатеринбурге вагон, в котором ехал младенец, подвергли санитарной обработке, у пассажиров поезда специалисты взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний. В соцсетях появлялась информация, что у младенца был грипп А, сопровождавшийся высокой температурой тела и слабостью, при этом аналогичные симптомы наблюдались у нескольких человек в поезде. Пермский СК начал проверку, чтобы установить причины смерти ребенка.
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пермь
кунгур
екатеринбург
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происшествия, пермь, кунгур, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать умершего в поезде Москва — Чита младенца выписалась из больницы

В Перми мать умершего в поезде Москва — Чита ребенка выписалась из больницы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобили "скорой помощи". Архивное фото
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ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Мама скончавшегося в поезде Москва-Чита семимесячного ребёнка выписалась из больницы Перми вместе с двумя детьми, написав отказ от госпитализации, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
«
"Женщина была выписана из больницы вместе с детьми в связи с отказом от госпитализации", - рассказали в ведомстве.
В поезде Москва-Чита вечером 9 января умер семимесячный ребёнок. На станции Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми) врачи пытались реанимировать малыша, но безуспешно. Его мать вместе с двумя детьми попала в больницу. На вокзале в Екатеринбурге вагон, в котором ехал младенец, подвергли санитарной обработке, у пассажиров поезда специалисты взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний. В соцсетях появлялась информация, что у младенца был грипп А, сопровождавшийся высокой температурой тела и слабостью, при этом аналогичные симптомы наблюдались у нескольких человек в поезде. Пермский СК начал проверку, чтобы установить причины смерти ребенка.
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ПроисшествияПермьКунгурЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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