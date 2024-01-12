https://ria.ru/20240112/mfo-1920903239.html

Эксперты оценили введение ограничений ЦБ для трех МФО

Эксперты оценили введение ограничений ЦБ для трех МФО - РИА Новости, 12.01.2024

Эксперты оценили введение ограничений ЦБ для трех МФО

Запрет выдавать сразу трем микрофинансовым организациям займы закредитованным заемщикам является плановой работой Банка России, он вполне ожидаем и не означает... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:34

2024-01-12T12:34

2024-01-12T12:34

экономика

алла храпунова

центральный банк рф (цб рф)

эксперт ра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Запрет выдавать сразу трем микрофинансовым организациям займы закредитованным заемщикам является плановой работой Банка России, он вполне ожидаем и не означает активизацию действий регулятора по расчистке сектора, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Накануне ЦБ выдал предписания сразу трем микрофинансовым организациям - "Амстердам", "Джет Мани Микрофинанс" и "ВенераФинЗайм", согласно которым вводятся ограничения на выдачу займов клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%. При этом регулятор указывает, что данные меры не распространяются на иные направления деятельности компаний и не препятствуют выплате денежных средств по ранее заключенным договорам. Подобные предписания уже имели место быть и, скорее всего, еще будут в этом году, пояснили РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". В случае неисполнения предписаний Банка России возможны исключения из реестра, однако пока об этом говорить преждевременно, добавили там. "Ни о какой активизации (регулятора – ред.) говорить не приходится - это плановые действия. В прошлом году одна из компаний устранила нарушения данного типа за 3 месяца и предписание было отменено", - указали в СРО "МиР". "Не все МФО смогли подстроиться под ужесточение пороговых значений макропруденциальных лимитов в четвертом квартале 2023 года, поэтому текущие единичные предписания вполне ожидаемы и закономерны", - отметил старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин. Он добавил, что наиболее активная фаза "расчистки" микрофинансового рынка пришлась на 2016 год, когда реестр сократился с 4 до 2,5 тысяч записей. В дальнейшем темпы принудительного отзыва лицензий у МФО существенно замедлились. После ужесточения максимальной ставки процента и норм резервирования сокращение реестра продолжилось, но стали доминировать добровольные сдачи лицензии. Заметное сжатие реестра наблюдалось и в 2020 году по естественным причинам, рассказал эксперт. Эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Алла Храпунова также считает, что вероятно те компании, которым были введены предписания об ограничении, не провели работу по перестройке бизнес-процессов и допускали неоднократные нарушения макропруденциальных лимитов в течение года. "Данные предписания ЦБ не свидетельствуют об активизации работы по выявлению нарушений. Это именно очередной этап надзорного реагирования на поведение МФО", - указала эксперт.

https://ria.ru/20231214/mfo-1915821414.html

https://ria.ru/20240111/kredity-1920708255.html

https://ria.ru/20240111/fas-1920669606.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алла храпунова, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра