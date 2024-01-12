Рейтинг@Mail.ru
Эксперты оценили введение ограничений ЦБ для трех МФО - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/mfo-1920903239.html
Эксперты оценили введение ограничений ЦБ для трех МФО
Эксперты оценили введение ограничений ЦБ для трех МФО - РИА Новости, 12.01.2024
Эксперты оценили введение ограничений ЦБ для трех МФО
Запрет выдавать сразу трем микрофинансовым организациям займы закредитованным заемщикам является плановой работой Банка России, он вполне ожидаем и не означает... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:34
2024-01-12T12:34
экономика
алла храпунова
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Запрет выдавать сразу трем микрофинансовым организациям займы закредитованным заемщикам является плановой работой Банка России, он вполне ожидаем и не означает активизацию действий регулятора по расчистке сектора, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Накануне ЦБ выдал предписания сразу трем микрофинансовым организациям - "Амстердам", "Джет Мани Микрофинанс" и "ВенераФинЗайм", согласно которым вводятся ограничения на выдачу займов клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%. При этом регулятор указывает, что данные меры не распространяются на иные направления деятельности компаний и не препятствуют выплате денежных средств по ранее заключенным договорам. Подобные предписания уже имели место быть и, скорее всего, еще будут в этом году, пояснили РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". В случае неисполнения предписаний Банка России возможны исключения из реестра, однако пока об этом говорить преждевременно, добавили там. "Ни о какой активизации (регулятора – ред.) говорить не приходится - это плановые действия. В прошлом году одна из компаний устранила нарушения данного типа за 3 месяца и предписание было отменено", - указали в СРО "МиР". "Не все МФО смогли подстроиться под ужесточение пороговых значений макропруденциальных лимитов в четвертом квартале 2023 года, поэтому текущие единичные предписания вполне ожидаемы и закономерны", - отметил старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин. Он добавил, что наиболее активная фаза "расчистки" микрофинансового рынка пришлась на 2016 год, когда реестр сократился с 4 до 2,5 тысяч записей. В дальнейшем темпы принудительного отзыва лицензий у МФО существенно замедлились. После ужесточения максимальной ставки процента и норм резервирования сокращение реестра продолжилось, но стали доминировать добровольные сдачи лицензии. Заметное сжатие реестра наблюдалось и в 2020 году по естественным причинам, рассказал эксперт. Эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Алла Храпунова также считает, что вероятно те компании, которым были введены предписания об ограничении, не провели работу по перестройке бизнес-процессов и допускали неоднократные нарушения макропруденциальных лимитов в течение года. "Данные предписания ЦБ не свидетельствуют об активизации работы по выявлению нарушений. Это именно очередной этап надзорного реагирования на поведение МФО", - указала эксперт.
https://ria.ru/20231214/mfo-1915821414.html
https://ria.ru/20240111/kredity-1920708255.html
https://ria.ru/20240111/fas-1920669606.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алла храпунова, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра
Экономика, Алла Храпунова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эксперт РА
Эксперты оценили введение ограничений ЦБ для трех МФО

Эксперты: ограничения ЦБ для трех МФО не означают активизации расчистки сектора

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Запрет выдавать сразу трем микрофинансовым организациям займы закредитованным заемщикам является плановой работой Банка России, он вполне ожидаем и не означает активизацию действий регулятора по расчистке сектора, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Накануне ЦБ выдал предписания сразу трем микрофинансовым организациям - "Амстердам", "Джет Мани Микрофинанс" и "ВенераФинЗайм", согласно которым вводятся ограничения на выдачу займов клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%. При этом регулятор указывает, что данные меры не распространяются на иные направления деятельности компаний и не препятствуют выплате денежных средств по ранее заключенным договорам.
Вывеска офиса микрозаймов в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин призвал "приводить в чувство" злоупотребляющие полномочиями МФО
14 декабря 2023, 15:41
Подобные предписания уже имели место быть и, скорее всего, еще будут в этом году, пояснили РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". В случае неисполнения предписаний Банка России возможны исключения из реестра, однако пока об этом говорить преждевременно, добавили там.
"Ни о какой активизации (регулятора – ред.) говорить не приходится - это плановые действия. В прошлом году одна из компаний устранила нарушения данного типа за 3 месяца и предписание было отменено", - указали в СРО "МиР".
"Не все МФО смогли подстроиться под ужесточение пороговых значений макропруденциальных лимитов в четвертом квартале 2023 года, поэтому текущие единичные предписания вполне ожидаемы и закономерны", - отметил старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Эксперт предположил, что ЦБ придется еще ужесточить регулирование кредитов
11 января, 12:56
Он добавил, что наиболее активная фаза "расчистки" микрофинансового рынка пришлась на 2016 год, когда реестр сократился с 4 до 2,5 тысяч записей. В дальнейшем темпы принудительного отзыва лицензий у МФО существенно замедлились. После ужесточения максимальной ставки процента и норм резервирования сокращение реестра продолжилось, но стали доминировать добровольные сдачи лицензии. Заметное сжатие реестра наблюдалось и в 2020 году по естественным причинам, рассказал эксперт.
Эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Алла Храпунова также считает, что вероятно те компании, которым были введены предписания об ограничении, не провели работу по перестройке бизнес-процессов и допускали неоднократные нарушения макропруденциальных лимитов в течение года. "Данные предписания ЦБ не свидетельствуют об активизации работы по выявлению нарушений. Это именно очередной этап надзорного реагирования на поведение МФО", - указала эксперт.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
ФАС возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм"
11 января, 10:15
 
ЭкономикаАлла ХрапуноваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эксперт РА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала