https://ria.ru/20240112/lastochka-1920937736.html

Российские аналоги поездов "Ласточка" появятся в 21 регионе

Российские аналоги поездов "Ласточка" появятся в 21 регионе - РИА Новости, 12.01.2024

Российские аналоги поездов "Ласточка" появятся в 21 регионе

Полностью российские аналоги электропоездов "Ласточка" будут курсировать в 21 российском регионе, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:19

2024-01-12T14:19

2024-01-12T14:19

технологии

екатеринбург

россия

каменск-уральский

олег белозеров

владимир путин

ржд

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полностью российские аналоги электропоездов "Ласточка" будут курсировать в 21 российском регионе, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "При этом хорошие результаты по технологической независимости. Создан российский поезд из серии "Ласточка" – абсолютно, стопроцентно наш. 21 субъект получит новые подвижные составы нашего производства", - сообщил Белозеров. Речь идет о поезде ЭС104. Он получил название "Финист". Это модель новой так называемой "Ласточки", созданной полностью из российских комплектующих. "Финист" имеет пять вагонов и 416 мест (в "Ласточке", построенной "Синара – транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест). Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" "Финиста" стало большее число туалетов – три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens. Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист" отправился в первый рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, далее планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье. В ноябре 2023 года замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.

https://ria.ru/20240112/rzhd-1920888201.html

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екатеринбург

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технологии, екатеринбург, россия, каменск-уральский, олег белозеров, владимир путин, ржд