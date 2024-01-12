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Российские аналоги поездов "Ласточка" появятся в 21 регионе - РИА Новости, 12.01.2024
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14:19 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/lastochka-1920937736.html
Российские аналоги поездов "Ласточка" появятся в 21 регионе
Российские аналоги поездов "Ласточка" появятся в 21 регионе - РИА Новости, 12.01.2024
Российские аналоги поездов "Ласточка" появятся в 21 регионе
Полностью российские аналоги электропоездов "Ласточка" будут курсировать в 21 российском регионе, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:19
2024-01-12T14:19
технологии
екатеринбург
россия
каменск-уральский
олег белозеров
владимир путин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полностью российские аналоги электропоездов "Ласточка" будут курсировать в 21 российском регионе, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "При этом хорошие результаты по технологической независимости. Создан российский поезд из серии "Ласточка" – абсолютно, стопроцентно наш. 21 субъект получит новые подвижные составы нашего производства", - сообщил Белозеров. Речь идет о поезде ЭС104. Он получил название "Финист". Это модель новой так называемой "Ласточки", созданной полностью из российских комплектующих. "Финист" имеет пять вагонов и 416 мест (в "Ласточке", построенной "Синара – транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест). Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" "Финиста" стало большее число туалетов – три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens. Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист" отправился в первый рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, далее планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье. В ноябре 2023 года замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.
https://ria.ru/20240112/rzhd-1920888201.html
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технологии, екатеринбург, россия, каменск-уральский, олег белозеров, владимир путин, ржд
Технологии, Екатеринбург, Россия, Каменск-Уральский, Олег Белозеров, Владимир Путин, РЖД
Российские аналоги поездов "Ласточка" появятся в 21 регионе

Белозеров: российские аналоги поездов "Ласточка" будут курсировать в 21 регионе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полностью российские аналоги электропоездов "Ласточка" будут курсировать в 21 российском регионе, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"При этом хорошие результаты по технологической независимости. Создан российский поезд из серии "Ласточка" – абсолютно, стопроцентно наш. 21 субъект получит новые подвижные составы нашего производства", - сообщил Белозеров.
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Речь идет о поезде ЭС104. Он получил название "Финист". Это модель новой так называемой "Ласточки", созданной полностью из российских комплектующих. "Финист" имеет пять вагонов и 416 мест (в "Ласточке", построенной "Синара – транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест).
Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" "Финиста" стало большее число туалетов – три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.
Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист" отправился в первый рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, далее планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье. В ноябре 2023 года замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.
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ТехнологииЕкатеринбургРоссияКаменск-УральскийОлег БелозеровВладимир ПутинРЖД
 
 
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