https://ria.ru/20240112/ktrv-1920918970.html
КТРВ запустила в производство новейшие образцы боеприпасов
КТРВ запустила в производство новейшие образцы боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2024
КТРВ запустила в производство новейшие образцы боеприпасов
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:26
2024-01-12T13:26
2024-01-12T13:26
новое оружие россии
россия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов, сообщило министерство обороны РФ. Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Московской области. "Министру обороны РФ представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов, а также перспективные образцы вооружения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231219/svo-1916704024.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Новое оружие России, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
КТРВ запустила в производство новейшие образцы боеприпасов
КТРВ запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов