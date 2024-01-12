https://ria.ru/20240112/ktrv-1920918970.html

КТРВ запустила в производство новейшие образцы боеприпасов

КТРВ запустила в производство новейшие образцы боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2024

КТРВ запустила в производство новейшие образцы боеприпасов

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:26

2024-01-12T13:26

2024-01-12T13:26

новое оружие россии

россия

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов, сообщило министерство обороны РФ. Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Московской области. "Министру обороны РФ представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов, а также перспективные образцы вооружения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231219/svo-1916704024.html

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Варвара Скокшина

россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация)