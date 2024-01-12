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КТРВ запустила в производство новейшие образцы боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2024
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Новое оружие России
 
13:26 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ktrv-1920918970.html
КТРВ запустила в производство новейшие образцы боеприпасов
КТРВ запустила в производство новейшие образцы боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2024
КТРВ запустила в производство новейшие образцы боеприпасов
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:26
2024-01-12T13:26
новое оружие россии
россия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов, сообщило министерство обороны РФ. Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Московской области. "Министру обороны РФ представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов, а также перспективные образцы вооружения", - говорится в сообщении.
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россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Новое оружие России, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
КТРВ запустила в производство новейшие образцы боеприпасов

КТРВ запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРабочие в цехе
Рабочие в цехе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов, сообщило министерство обороны РФ.
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Московской области.
"Министру обороны РФ представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов, а также перспективные образцы вооружения", - говорится в сообщении.
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Новое оружие РоссииРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей ШойгуТактическое ракетное вооружение (корпорация)
 
 
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