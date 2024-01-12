"Уволенному" коту Сергею предложили работу в администрации Санкт-Петербурга
Кот Франц из Смольного пригласил уволенного "коллегу" Сергея на работу
© Фото очевидцаЖители Зеленоградска в Калининградской области собрали более 500 подписей в защиту кота Сергея
© Фото очевидца
Жители Зеленоградска в Калининградской области собрали более 500 подписей в защиту кота Сергея
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Кот Франц, который служит в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга, пригласил на работу "коллегу" Сергея, недавно "уволенного" из магазина под Калининградом.
Ранее жители Зеленоградска под Калининградом начали собирать подписи в защиту кота Сергея, который три года "работал" в магазине и стал любимцем сотрудников и туристов, а недавно был "уволен" из-за жалобы в Роспотребнадзор. По словам директора магазина, для кота были обустроены спальное и рабочее места, также ему сделали именную табличку. В 2022 году головной офис наградил кота Сергея званием "сотрудник года".
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"Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают", – сообщается в Telegram-канале, который ведется от имени кота Франца.
Этот кот служит помощником советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды с весны 2023 года. Сам советник – кот по кличке Моисей – перешел на "удаленку", поселившись дома у одной из сотрудниц комитета.