https://ria.ru/20240112/kot-1920939963.html

"Уволенному" коту Сергею предложили работу в администрации Санкт-Петербурга

"Уволенному" коту Сергею предложили работу в администрации Санкт-Петербурга - РИА Новости, 12.01.2024

"Уволенному" коту Сергею предложили работу в администрации Санкт-Петербурга

Кот Франц, который служит в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга, пригласил на... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:25

2024-01-12T14:25

2024-01-12T14:25

общество

санкт-петербург

калининград

зеленоградск

кгиоп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920738886_0:206:960:746_1920x0_80_0_0_9d3dca339ccf86395ed6421d76494ecd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Кот Франц, который служит в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга, пригласил на работу "коллегу" Сергея, недавно "уволенного" из магазина под Калининградом. Ранее жители Зеленоградска под Калининградом начали собирать подписи в защиту кота Сергея, который три года "работал" в магазине и стал любимцем сотрудников и туристов, а недавно был "уволен" из-за жалобы в Роспотребнадзор. По словам директора магазина, для кота были обустроены спальное и рабочее места, также ему сделали именную табличку. В 2022 году головной офис наградил кота Сергея званием "сотрудник года". "Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают", – сообщается в Telegram-канале, который ведется от имени кота Франца. Этот кот служит помощником советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды с весны 2023 года. Сам советник – кот по кличке Моисей – перешел на "удаленку", поселившись дома у одной из сотрудниц комитета.

https://ria.ru/20230301/koty-1855153501.html

санкт-петербург

калининград

зеленоградск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, санкт-петербург, калининград, зеленоградск, кгиоп