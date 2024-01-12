https://ria.ru/20240112/izrail-1920909789.html

Израиль попросил суд ООН отклонить запрос ЮАР из-за ситуации в Газе

Израиль попросил суд ООН отклонить запрос ЮАР из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 12.01.2024

Израиль попросил суд ООН отклонить запрос ЮАР из-за ситуации в Газе

Израиль просит международный суд ООН отклонить запрос ЮАР о введении временных мер против него из-за ситуации в секторе Газа, заявил представитель израильской... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:59

2024-01-12T12:59

2024-01-12T14:38

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Израиль просит международный суд ООН отклонить запрос ЮАР о введении временных мер против него из-за ситуации в секторе Газа, заявил представитель израильской делегации в суде Тал Бекер. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. "С целью сохранения целостности Конвенции о геноциде, а также роли суда как ее стража данный иск с его запросом должен быть отклонен, так как он направлен на то, чтобы отказать Израилю в праве на самозащиту в соответствии с международным правом от беспрецедентной террористической атаки", - сказал Бекер на слушаниях суда в пятницу. Как утверждает юрист, ЮАР "представила суду глубоко искаженную фактическую и юридическую картину". В четверг на заседании выступила южноафриканская делегация. В своем выступлении ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Делегацию ЮАР, которая составляет более 20 человек, возглавил министр юстиции и исправительных учреждений этой страны Рональд Ламола. В пятницу на суде выступает израильская сторона. Израиль принимает участие в данном разбирательстве, хоть и не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Делегацию Израиля возглавляет британский адвокат Малькольм Шоу. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос

https://ria.ru/20240111/gaza-1920796151.html

https://ria.ru/20240111/isk-1920765910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, юар, гаага, государственный департамент сша, оон, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, суд между израилем и юар по делу о геноциде в газе