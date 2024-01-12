https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены - РИА Новости, 12.01.2024
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
Сотрудник режимного предприятия Пензенской области, уличенный в связях со спецслужбами Польши, признался, что хотел передать данные о расположении объектов на... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:29
2024-01-12T10:29
2024-01-12T10:36
происшествия
пенза
польша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Сотрудник режимного предприятия Пензенской области, уличенный в связях со спецслужбами Польши, признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов. Он сказал об этом в видеоролике, опубликованном ФСБ"Планировал за предоставление мне политического убежища передать им данные о государственном предприятии, режимном объекте, где я работаю. Данные об объеме производства, о нахождении, месторасположении цехов, электроподстанций. По электроподстанциям, чтобы если будут наноситься удары, чтобы удары именно по ним, по цехам", - сказал он.Задержанный добавил, что "в целях своей безопасности" хотел передать информацию с территории Казахстана. Более того, он собирался привлечь к дальнейшей передаче информации сотрудников завода, которые имеют доступ "к военной, ну, к государственной, ну, к тайне".В видеоролике, опубликованном ФСБ России, демонстрируется обнаруженная в квартире задержанного одежда с символикой западных стран, а также шевронами НАТО, конституцией Польши, самоучителем украинского языка, а также коллекцией американских автомобильных номерных знаков.
https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Пенза, Польша, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
Сотрудник завода под Пензой планировал передать Польше данные о предприятии