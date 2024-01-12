https://ria.ru/20240112/gaza-1920939457.html

Адвокат дал оценку запросу ЮАР о прекращении операции в Газе

Адвокат дал оценку запросу ЮАР о прекращении операции в Газе - РИА Новости, 12.01.2024

Адвокат дал оценку запросу ЮАР о прекращении операции в Газе

Запрос ЮАР к международному суду ООН распорядиться обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа является попыткой отказать Израилю в праве на... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:24

2024-01-12T14:24

2024-01-12T14:37

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ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Запрос ЮАР к международному суду ООН распорядиться обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа является попыткой отказать Израилю в праве на защиту граждан, заявил на суде представитель израильской делегации Тал Бекер. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. "Суд просят распорядится о временных мерах и призвать Израиль прекратить военную операцию. Это говорит о попытке отказать Израилю в праве на выполнение своих обязательств по защите своих граждан, заложников и тысяч разбросанных по миру израильтян, которые не могут вернуться в свои дома в безопасных условиях", - сказал Бекер на слушаниях в пятницу. По его словам, военная операция в секторе Газа является самозащитой от ХАМАС. Адвокат напомнил, что в запросе ЮАР ничего не говорится о гуманитарном положении израильских граждан, которые находятся в заложниках ХАМАС. В четверг на заседании выступила южноафриканская делегация. В своем выступлении ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Делегацию ЮАР, которая составляет более 20 человек, возглавил министр юстиции и исправительных учреждений этой страны Рональд Ламола. В пятницу на суде выступает израильская сторона. Израиль принимает участие в данном разбирательстве, хоть и не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Делегацию Израиля возглавляет британский адвокат Малькольм Шоу. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240112/izrail-1920934508.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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