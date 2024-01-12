https://ria.ru/20240112/festival-1921027294.html
На молодежный фестиваль в Сочи поданы заявки из 188 стран
На молодежный фестиваль в Сочи поданы заявки из 188 стран - РИА Новости, 12.01.2024
На молодежный фестиваль в Сочи поданы заявки из 188 стран
Заявки на Всемирный молодежный фестиваль в Сочи поданы из 188 стран мира, Россия примет более 10 тысяч иностранных гостей, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:20
2024-01-12T18:20
2024-01-12T18:20
сочи
сергей кириенко
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заявки на Всемирный молодежный фестиваль в Сочи поданы из 188 стран мира, Россия примет более 10 тысяч иностранных гостей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. "Президентом создано совершенно уникальное, когда у нас в целом ряде проектов появляются иностранные участники… Интересно будет послушать, что об этом думают участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в марте в Сочи. У нас заявки из 188 стран, больше, чем это было в 2017 году. С точки зрения молодежи и молодежных организаций - они все к нам дружественные. У нас будет более 10 тысяч иностранных гостей", - рассказал Кириенко в ходе заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Кроме того, он отметил, что в России сейчас "самое время возможностей". "Мне кажется, что сейчас самое время возможностей по разным причинам. Во-первых, мир меняется, стремительно, на глазах. Глобальные изменения - это всегда время возможностей", - подчеркнул Кириенко. Всемирный фестиваля молодежи состоится на федеральной территории "Сириус" в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года, а с 10 по 17 марта пройдет региональная программа, в рамках которой участники посетят 30 городов России.
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сочи, сергей кириенко, россия
Сочи, Сергей Кириенко, Россия
На молодежный фестиваль в Сочи поданы заявки из 188 стран
Кириенко: на молодежный фестивали в Сочи поданы заявки из 188 стран мира
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заявки на Всемирный молодежный фестиваль в Сочи поданы из 188 стран мира, Россия примет более 10 тысяч иностранных гостей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
"Президентом создано совершенно уникальное, когда у нас в целом ряде проектов появляются иностранные участники… Интересно будет послушать, что об этом думают участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в марте в Сочи. У нас заявки из 188 стран, больше, чем это было в 2017 году. С точки зрения молодежи и молодежных организаций - они все к нам дружественные. У нас будет более 10 тысяч иностранных гостей", - рассказал Кириенко в ходе заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
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Кроме того, он отметил, что в России сейчас "самое время возможностей".
"Мне кажется, что сейчас самое время возможностей по разным причинам. Во-первых, мир меняется, стремительно, на глазах. Глобальные изменения - это всегда время возможностей", - подчеркнул Кириенко.
Всемирный фестиваля молодежи состоится на федеральной территории "Сириус" в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года, а с 10 по 17 марта пройдет региональная программа, в рамках которой участники посетят 30 городов России.
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