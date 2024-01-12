https://ria.ru/20240112/eksport-1920855822.html

Россия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов

Россия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов - РИА Новости, 12.01.2024

Россия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов

Объем экспорта агропромышленной продукции РФ в 2023 году вырос на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:43

2024-01-12T08:43

2024-01-12T08:43

экономика

россия

китай

турция

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объем экспорта агропромышленной продукции РФ в 2023 году вырос на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Объем экспорта у нас в этом году вырос на 14% по итогам года, несмотря на санкции и связанные с ними трудности", - сообщила Абрамченко, уточнив, что речь идет об экспорте в денежном выражении. По ее словам, в 2023 году Россия поставляла продовольствие в 169 стран. "Основные партнеры - Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия, Узбекистан", - перечислила вице-премьер. По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов, а на 2023 год Минсельхоз прогнозировал очередной исторический рекорд - свыше 45 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240111/eksport-1920782848.html

россия

китай

турция

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Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, турция, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)