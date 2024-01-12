https://ria.ru/20240112/eksport-1920855822.html
Россия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов
Россия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов - РИА Новости, 12.01.2024
Россия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов
Объем экспорта агропромышленной продукции РФ в 2023 году вырос на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:43
2024-01-12T08:43
2024-01-12T08:43
экономика
россия
китай
турция
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объем экспорта агропромышленной продукции РФ в 2023 году вырос на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Объем экспорта у нас в этом году вырос на 14% по итогам года, несмотря на санкции и связанные с ними трудности", - сообщила Абрамченко, уточнив, что речь идет об экспорте в денежном выражении. По ее словам, в 2023 году Россия поставляла продовольствие в 169 стран. "Основные партнеры - Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия, Узбекистан", - перечислила вице-премьер. По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов, а на 2023 год Минсельхоз прогнозировал очередной исторический рекорд - свыше 45 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240111/eksport-1920782848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, турция, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Китай, Турция, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов
Россия в 2023 году увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объем экспорта агропромышленной продукции РФ в 2023 году вырос на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Объем экспорта у нас в этом году вырос на 14% по итогам года, несмотря на санкции и связанные с ними трудности", - сообщила Абрамченко, уточнив, что речь идет об экспорте в денежном выражении.
По ее словам, в 2023 году Россия поставляла продовольствие в 169 стран. "Основные партнеры - Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия, Узбекистан", - перечислила вице-премьер.
По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов, а на 2023 год Минсельхоз
прогнозировал очередной исторический рекорд - свыше 45 миллиардов долларов.
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