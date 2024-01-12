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Россия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов - РИА Новости, 12.01.2024
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08:43 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/eksport-1920855822.html
Россия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов
Россия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов - РИА Новости, 12.01.2024
Россия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов
Объем экспорта агропромышленной продукции РФ в 2023 году вырос на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:43
2024-01-12T08:43
экономика
россия
китай
турция
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объем экспорта агропромышленной продукции РФ в 2023 году вырос на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Объем экспорта у нас в этом году вырос на 14% по итогам года, несмотря на санкции и связанные с ними трудности", - сообщила Абрамченко, уточнив, что речь идет об экспорте в денежном выражении. По ее словам, в 2023 году Россия поставляла продовольствие в 169 стран. "Основные партнеры - Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия, Узбекистан", - перечислила вице-премьер. По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов, а на 2023 год Минсельхоз прогнозировал очередной исторический рекорд - свыше 45 миллиардов долларов.
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экономика, россия, китай, турция, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Китай, Турция, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия за год увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов

Россия в 2023 году увеличила выручку от экспорта продукции АПК на 14 процентов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объем экспорта агропромышленной продукции РФ в 2023 году вырос на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Объем экспорта у нас в этом году вырос на 14% по итогам года, несмотря на санкции и связанные с ними трудности", - сообщила Абрамченко, уточнив, что речь идет об экспорте в денежном выражении.
По ее словам, в 2023 году Россия поставляла продовольствие в 169 стран. "Основные партнеры - Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия, Узбекистан", - перечислила вице-премьер.
По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов, а на 2023 год Минсельхоз прогнозировал очередной исторический рекорд - свыше 45 миллиардов долларов.
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ЭкономикаРоссияКитайТурцияВиктория АбрамченкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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