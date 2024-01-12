https://ria.ru/20240112/dtp-1921067454.html

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали граждане Таджикистана

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали граждане Таджикистана - РИА Новости, 12.01.2024

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали граждане Таджикистана

Большинство пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области - граждане Таджикистана, сообщает региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T22:38

2024-01-12T22:38

2024-01-12T22:38

происшествия

нижегородская область

авто

таджикистан

кстовский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Большинство пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области - граждане Таджикистана, сообщает региональная трудовая инспекция. Столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит", произошло в пятницу в 18.41 в Кстовском районе. В результате ДТП погиб один человек (водитель грузовика), 12 пострадали. По данным МВД региона, автобус ПАЗ выехал на полосу встречного движения. "Пострадавшие - в основном пассажиры автобуса, граждане Таджикистана, некоторые из них без документов", - сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.

https://ria.ru/20240112/postradavshie-1921061630.html

нижегородская область

таджикистан

кстовский район

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происшествия, нижегородская область, авто, таджикистан, кстовский район