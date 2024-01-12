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В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали граждане Таджикистана - РИА Новости, 12.01.2024
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22:38 12.01.2024
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В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали граждане Таджикистана
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали граждане Таджикистана - РИА Новости, 12.01.2024
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали граждане Таджикистана
Большинство пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области - граждане Таджикистана, сообщает региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T22:38
2024-01-12T22:38
происшествия
нижегородская область
авто
таджикистан
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Большинство пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области - граждане Таджикистана, сообщает региональная трудовая инспекция. Столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит", произошло в пятницу в 18.41 в Кстовском районе. В результате ДТП погиб один человек (водитель грузовика), 12 пострадали. По данным МВД региона, автобус ПАЗ выехал на полосу встречного движения. "Пострадавшие - в основном пассажиры автобуса, граждане Таджикистана, некоторые из них без документов", - сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.
https://ria.ru/20240112/postradavshie-1921061630.html
нижегородская область
таджикистан
кстовский район
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происшествия, нижегородская область, авто, таджикистан, кстовский район
Происшествия, Нижегородская область, Авто, Таджикистан, Кстовский район
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали граждане Таджикистана

В ДТП с автобусом в нижегородской области пострадали граждане Таджикистана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Большинство пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области - граждане Таджикистана, сообщает региональная трудовая инспекция.
Столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит", произошло в пятницу в 18.41 в Кстовском районе. В результате ДТП погиб один человек (водитель грузовика), 12 пострадали. По данным МВД региона, автобус ПАЗ выехал на полосу встречного движения.
«
"Пострадавшие - в основном пассажиры автобуса, граждане Таджикистана, некоторые из них без документов", - сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Один из пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом впал в кому
Вчера, 21:36
 
ПроисшествияНижегородская областьАвтоТаджикистанКстовский район
 
 
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