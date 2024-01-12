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В Петербурге у склада Wildberries произошла драка с поножовщиной - РИА Новости, 12.01.2024
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14:34 12.01.2024 (обновлено: 14:35 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/draka-1920942547.html
В Петербурге у склада Wildberries произошла драка с поножовщиной
В Петербурге у склада Wildberries произошла драка с поножовщиной - РИА Новости, 12.01.2024
В Петербурге у склада Wildberries произошла драка с поножовщиной
Драка мигрантов произошла у склада интернет-магазина на Московском шоссе в Петербурге, пострадавший госпитализирован с ножевым ранением, зачинщик задержан,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:34
2024-01-12T14:35
происшествия
санкт-петербург
россия
азербайджан
wildberries
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Драка мигрантов произошла у склада интернет-магазина на Московском шоссе в Петербурге, пострадавший госпитализирован с ножевым ранением, зачинщик задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В больницу обратился 33-летний работник склада интернет-магазина с ножевым ранением грудной клетки. Он был госпитализирован, а также опрошен полицией. "Сотрудникам полиции он сообщил, что накануне около 20.00 по месту работы у дома 153 по Московскому шоссе, напротив склада, его ударил ножом знакомый, который после этого скрылся на автомобиле", - сообщает пресс-служба. По соседству находится склад Wildberries (дом 153 корпус 2). Полиция оперативно задержала нападавшего - 35-летнего ранее судимого гражданина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По данным "Фонтанки", пострадавший является гражданином Азербайджана и работает на складе маркетплейса Wildberries, нападавший приехал из Таджикистана, у него тоже зафиксированы ножевые ранения. На кадрах с камеры видеонаблюдения, опубликованных интернет-изданием, видно, что драка происходит в присутствии нескольких человек.
https://ria.ru/20240111/pyanyy-1920764204.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, азербайджан, wildberries
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Азербайджан, Wildberries
В Петербурге у склада Wildberries произошла драка с поножовщиной

В Петербурге произошла драка мигрантов с поножовщиной у склада Wildberries

Скриншот записи с камеры видеонаблюдения
Скриншот записи с камеры видеонаблюдения
Скриншот записи с камеры видеонаблюдения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Драка мигрантов произошла у склада интернет-магазина на Московском шоссе в Петербурге, пострадавший госпитализирован с ножевым ранением, зачинщик задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
В больницу обратился 33-летний работник склада интернет-магазина с ножевым ранением грудной клетки. Он был госпитализирован, а также опрошен полицией.
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«
"Сотрудникам полиции он сообщил, что накануне около 20.00 по месту работы у дома 153 по Московскому шоссе, напротив склада, его ударил ножом знакомый, который после этого скрылся на автомобиле", - сообщает пресс-служба.
По соседству находится склад Wildberries (дом 153 корпус 2).
Полиция оперативно задержала нападавшего - 35-летнего ранее судимого гражданина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
По данным "Фонтанки", пострадавший является гражданином Азербайджана и работает на складе маркетплейса Wildberries, нападавший приехал из Таджикистана, у него тоже зафиксированы ножевые ранения. На кадрах с камеры видеонаблюдения, опубликованных интернет-изданием, видно, что драка происходит в присутствии нескольких человек.
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