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В Новосибирске разработали чехол для смартфона с перцовым баллончиком
В Новосибирске разработали чехол для смартфона с перцовым баллончиком - РИА Новости, 12.01.2024
В Новосибирске разработали чехол для смартфона с перцовым баллончиком
Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали чехол для смартфона, в который встроен перцовый баллончик для самообороны, РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:19
2024-01-12T12:19
2024-01-12T12:19
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НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали чехол для смартфона, в который встроен перцовый баллончик для самообороны, сообщает вуз в пятницу. По задумке студентов факультета радиотехники и электроники Павла Фатьянова и Евгения Запесоцкого, их изобретение позволит оперативно реагировать на опасность в экстренных ситуациях. Разработчики представили перцовый баллончик с распылителем, интегрированный в чехол обычного мобильного телефона. "На курсе "Основы проектной деятельности" мы, в первую очередь, ищем актуальную проблему, которую можно решить новым способом. Перебирая темы, вспомнили одну из таких - самозащита в опасных ситуациях. В тот момент я держал в руках телефон с чехлом, декор которого имитирует разлитую жидкость, и так возникла идея модернизировать чехол, встроив в него пульверизатор - перцовый баллончик", - привели в пресс-службе вуза слова Запесоцкого. Прототип прошел испытания в октябре 2023 года и показал свою эффективность. В ходе эксперимента было установлено, что при емкости баллончика в 25 миллилитров можно совершить до 50 нажатий. Расстояние распыления - 1 метр. "Преимущество "карманной" системы безопасности - в оперативности и компактности: благодаря встраиванию перцового баллончика в чехол устройство легко помещается в самую маленькую женскую сумочку, что обеспечивает быстрый и удобный доступ к средству защиты в любой ситуации", - рассказали в вузе. По словам студентов, перцовый баллончик в чехле для мобильного телефона пока не имеет аналогов в России и мире. Изобретатели планируют усовершенствование системы - внедрение поворотного защитного механизма пульверизатора и улучшение эргономичности чехла. На конкурсе студенческих проектов Новосибирского государственного технического университета разработка заняла первое место в номинации "Дизайнерский проект".
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общество, новосибирск, россия, новосибирский государственный технический университет, технологии
Общество, Новосибирск, Россия, Новосибирский государственный технический университет, Технологии
В Новосибирске разработали чехол для смартфона с перцовым баллончиком
Новосибирские студенты разработали чехол для смартфона с перцовым баллончиком
НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости.
Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали чехол для смартфона, в который встроен перцовый баллончик для самообороны, сообщает вуз
в пятницу.
По задумке студентов факультета радиотехники и электроники Павла Фатьянова и Евгения Запесоцкого, их изобретение позволит оперативно реагировать на опасность в экстренных ситуациях. Разработчики представили перцовый баллончик с распылителем, интегрированный в чехол обычного мобильного телефона.
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«
"На курсе "Основы проектной деятельности" мы, в первую очередь, ищем актуальную проблему, которую можно решить новым способом. Перебирая темы, вспомнили одну из таких - самозащита в опасных ситуациях. В тот момент я держал в руках телефон с чехлом, декор которого имитирует разлитую жидкость, и так возникла идея модернизировать чехол, встроив в него пульверизатор - перцовый баллончик", - привели в пресс-службе вуза слова Запесоцкого.
Прототип прошел испытания в октябре 2023 года и показал свою эффективность. В ходе эксперимента было установлено, что при емкости баллончика в 25 миллилитров можно совершить до 50 нажатий. Расстояние распыления - 1 метр.
"Преимущество "карманной" системы безопасности - в оперативности и компактности: благодаря встраиванию перцового баллончика в чехол устройство легко помещается в самую маленькую женскую сумочку, что обеспечивает быстрый и удобный доступ к средству защиты в любой ситуации", - рассказали в вузе.
По словам студентов, перцовый баллончик в чехле для мобильного телефона пока не имеет аналогов в России и мире. Изобретатели планируют усовершенствование системы - внедрение поворотного защитного механизма пульверизатора и улучшение эргономичности чехла.
На конкурсе студенческих проектов Новосибирского государственного технического университета разработка заняла первое место в номинации "Дизайнерский проект".
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