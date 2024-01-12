https://ria.ru/20240112/boepripasy-1920924995.html

Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов

Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2024

Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов

В России завершаются испытания системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:47

2024-01-12T13:47

2024-01-12T13:47

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В России завершаются испытания системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Как сообщило ведомство, его глава проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. "Завершающую стадию испытаний проходит созданная система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов. Кроме того, корпорация решила задачи повышения точности попадания и помехозащищенности боеприпасов, организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов", - сказал Шойгу. Министр также отметил, что управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1500 килограммов успешно зарекомендовали себя в ходе спецоперации.

https://radiosputnik.ru/20240109/poteri-1920287235.html

россия

московская область (подмосковье)

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безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу