Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/boepripasy-1920924995.html
Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов
Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2024
Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов
В России завершаются испытания системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:47
2024-01-12T13:47
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100253/82/1002538240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bacba0c1dfcf5f3aa74affcc9837baaa.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В России завершаются испытания системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Как сообщило ведомство, его глава проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. "Завершающую стадию испытаний проходит созданная система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов. Кроме того, корпорация решила задачи повышения точности попадания и помехозащищенности боеприпасов, организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов", - сказал Шойгу. Министр также отметил, что управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1500 килограммов успешно зарекомендовали себя в ходе спецоперации.
https://radiosputnik.ru/20240109/poteri-1920287235.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100253/82/1002538240_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_5078d8c866e9308f3c2589a8d63f0682.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу
Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов

Глава Минобороны: завершаются испытания системы помехозащищенных боеприпасов

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В России завершаются испытания системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Как сообщило ведомство, его глава проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области.
«
"Завершающую стадию испытаний проходит созданная система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов. Кроме того, корпорация решила задачи повышения точности попадания и помехозащищенности боеприпасов, организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов", - сказал Шойгу.
Министр также отметил, что управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1500 килограммов успешно зарекомендовали себя в ходе спецоперации.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Шойгу рассказал о потерях ВСУ за 2023 год
9 января, 12:59
 
БезопасностьРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала