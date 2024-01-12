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Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов
Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2024
Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов
В России завершаются испытания системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:47
2024-01-12T13:47
2024-01-12T13:47
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В России завершаются испытания системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Как сообщило ведомство, его глава проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. "Завершающую стадию испытаний проходит созданная система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов. Кроме того, корпорация решила задачи повышения точности попадания и помехозащищенности боеприпасов, организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов", - сказал Шойгу. Министр также отметил, что управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1500 килограммов успешно зарекомендовали себя в ходе спецоперации.
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безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу
Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов
Глава Минобороны: завершаются испытания системы помехозащищенных боеприпасов