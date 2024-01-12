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СМИ: Блинкен не уговорил арабов присоединиться к операции против хуситов - РИА Новости, 12.01.2024
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10:22 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/blinken-1920868250.html
СМИ: Блинкен не уговорил арабов присоединиться к операции против хуситов
СМИ: Блинкен не уговорил арабов присоединиться к операции против хуситов - РИА Новости, 12.01.2024
СМИ: Блинкен не уговорил арабов присоединиться к операции против хуситов
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Ближний Восток не смог уговорить арабские страны присоединиться к возглавляемой США операции "Страж... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:22
2024-01-12T10:22
в мире
сша
энтони блинкен
йемен
саудовская аравия
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Ближний Восток не смог уговорить арабские страны присоединиться к возглавляемой США операции "Страж процветания", направленной на борьбу с йеменскими хуситами в Красном море, сообщило в пятницу издание Semafor со ссылкой на источники. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания. "Блинкен не смог во время своего ближневосточного турне на этой неделе уговорить региональных тяжеловесов как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Египет присоединиться к коалиции", - пишет издание. По словам арабских чиновников, Саудовская Аравия и ОАЭ не заинтересованы в оказании какой-либо значительной поддержки военной операции. Другие страны, такие как Катар и Египет, избегают участия, поскольку опасаются, что тогда их сочтут выступившими на стороне Запада в борьбе Израиля и палестинского движения ХАМАС. Как пишет Semafor, пока что из ближневосточных стран к операции США и союзников против хуситов присоединился только Бахрейн. Издание отмечает, что предпринятая США и союзниками атака против хуситов может быть подорвана из-за отсутствия региональной поддержки в регионе. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, те заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Как позже сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920854736.html
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йемен
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в мире, сша, энтони блинкен, йемен, саудовская аравия, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Энтони Блинкен, Йемен, Саудовская Аравия, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
СМИ: Блинкен не уговорил арабов присоединиться к операции против хуситов

Semafor: Блинкен не смог уговорить арабов участвовать в операции против хуситов

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Ближний Восток не смог уговорить арабские страны присоединиться к возглавляемой США операции "Страж процветания", направленной на борьбу с йеменскими хуситами в Красном море, сообщило в пятницу издание Semafor со ссылкой на источники.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.
"Блинкен не смог во время своего ближневосточного турне на этой неделе уговорить региональных тяжеловесов как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Египет присоединиться к коалиции", - пишет издание.
По словам арабских чиновников, Саудовская Аравия и ОАЭ не заинтересованы в оказании какой-либо значительной поддержки военной операции. Другие страны, такие как Катар и Египет, избегают участия, поскольку опасаются, что тогда их сочтут выступившими на стороне Запада в борьбе Израиля и палестинского движения ХАМАС.
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Как пишет Semafor, пока что из ближневосточных стран к операции США и союзников против хуситов присоединился только Бахрейн.
Издание отмечает, что предпринятая США и союзниками атака против хуситов может быть подорвана из-за отсутствия региональной поддержки в регионе.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, те заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Как позже сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
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В миреСШАЭнтони БлинкенЙеменСаудовская АравияАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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