В ДНР беспилотник влетел в реанимобиль при эвакуации раненых
В ДНР дрон влетел в реанимобиль при эвакуации раненых, два человека погибли
© Приходько РИК/TelegramРеанимобиль, поврежденный прямым попаданием беспилотного летательного аппарата ВФУ в пгт Гольмовский
Реанимобиль, поврежденный прямым попаданием беспилотного летательного аппарата ВФУ в пгт Гольмовский
ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. В поселке Гольмовский в ДНР украинские войска нанесли удар по автомобилю скорой помощи, проводившему эвакуацию раненых, есть погибшие и пострадавшие, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram.
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"Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины", — говорится в публикации.
В результате атаки погибли фельдшер и сотрудник энергокомпании, три медика получили ранения.
Реанимобиль эвакуировал работников "Центральных электрических сетей", которые пострадали в результате украинского обстрела.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.