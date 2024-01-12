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В ДНР беспилотник влетел в реанимобиль при эвакуации раненых - РИА Новости, 12.01.2024
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10:39 12.01.2024 (обновлено: 11:00 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/bespilotnik-1920871630.html
В ДНР беспилотник влетел в реанимобиль при эвакуации раненых
В ДНР беспилотник влетел в реанимобиль при эвакуации раненых - РИА Новости, 12.01.2024
В ДНР беспилотник влетел в реанимобиль при эвакуации раненых
В поселке Гольмовский в ДНР украинские войска нанесли удар по автомобилю скорой помощи, проводившему эвакуацию раненых, есть погибшие и пострадавшие, сообщил... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:39
2024-01-12T11:00
донецкая народная республика
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. В поселке Гольмовский в ДНР украинские войска нанесли удар по автомобилю скорой помощи, проводившему эвакуацию раненых, есть погибшие и пострадавшие, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram."Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины", — говорится в публикации.В результате атаки погибли фельдшер и сотрудник энергокомпании, три медика получили ранения.Реанимобиль эвакуировал работников "Центральных электрических сетей", которые пострадали в результате украинского обстрела.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920025097.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, происшествия
Донецкая Народная Республика, Горловка, Происшествия
В ДНР беспилотник влетел в реанимобиль при эвакуации раненых

В ДНР дрон влетел в реанимобиль при эвакуации раненых, два человека погибли

© Приходько РИК/TelegramРеанимобиль, поврежденный прямым попаданием беспилотного летательного аппарата ВФУ в пгт Гольмовский
Реанимобиль, поврежденный прямым попаданием беспилотного летательного аппарата ВФУ в пгт Гольмовский
© Приходько РИК/Telegram
Реанимобиль, поврежденный прямым попаданием беспилотного летательного аппарата ВФУ в пгт Гольмовский
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. В поселке Гольмовский в ДНР украинские войска нанесли удар по автомобилю скорой помощи, проводившему эвакуацию раненых, есть погибшие и пострадавшие, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram.
«
"Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины", — говорится в публикации.
В результате атаки погибли фельдшер и сотрудник энергокомпании, три медика получили ранения.
Реанимобиль эвакуировал работников "Центральных электрических сетей", которые пострадали в результате украинского обстрела.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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