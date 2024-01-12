https://ria.ru/20240112/bespilotnik-1920871630.html

В ДНР беспилотник влетел в реанимобиль при эвакуации раненых

В ДНР беспилотник влетел в реанимобиль при эвакуации раненых - РИА Новости, 12.01.2024

В ДНР беспилотник влетел в реанимобиль при эвакуации раненых

В поселке Гольмовский в ДНР украинские войска нанесли удар по автомобилю скорой помощи, проводившему эвакуацию раненых, есть погибшие и пострадавшие, сообщил... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:39

2024-01-12T10:39

2024-01-12T11:00

донецкая народная республика

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. В поселке Гольмовский в ДНР украинские войска нанесли удар по автомобилю скорой помощи, проводившему эвакуацию раненых, есть погибшие и пострадавшие, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram."Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины", — говорится в публикации.В результате атаки погибли фельдшер и сотрудник энергокомпании, три медика получили ранения.Реанимобиль эвакуировал работников "Центральных электрических сетей", которые пострадали в результате украинского обстрела.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20240107/obstrel-1920025097.html

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, горловка, происшествия