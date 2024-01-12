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В ДНР три человека пострадали при обстреле
В ДНР три человека пострадали при обстреле - РИА Новости, 12.01.2024
В ДНР три человека пострадали при обстреле
Трое работников "Центральных электрических сетей" получили ранения в результате украинского обстрела поселка Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:14
2024-01-12T10:14
2024-01-12T10:14
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Трое работников "Центральных электрических сетей" получили ранения в результате украинского обстрела поселка Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) обстрелом украинских нацистов ранены трое работников технической единицы "Центральные электрические сети" ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 8.30 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, а в 9.15 - еще три снаряда того же калибра по поселку Гольмовский. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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В мире, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, СЦКК, ЖКХ
В ДНР три человека пострадали при обстреле
Мэр Горловки: трое энергетиков получили ранения при обстреле