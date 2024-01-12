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Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с УМПК - РИА Новости, 12.01.2024
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14:43 12.01.2024 (обновлено: 14:54 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/aviabomba-1920945878.html
Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с УМПК
Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с УМПК - РИА Новости, 12.01.2024
Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с УМПК
Минобороны РФ впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями Корпорации... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:43
2024-01-12T14:54
россия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Минобороны РФ впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Бомба ФАБ-1500, стоящая в цеху предприятия, демонстрируется в видеоролике о поездке министра обороны РФ Сергея Шойгу на одно из предприятий КТРВ в Подмосковье. Хорошо видны сам УМПК, а также дополнительный головной обтекатель на бомбе. "Управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободнопадающих авиационных бомб калибров 250, 500 и 1500 килограммов успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20240112/boepripasy-1920924995.html
россия
московская область (подмосковье)
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Шойгу на предприятии КТРВ в Подмосковье
Шойгу во время поездки на КТРВ поставил задачу нарастить выпуск высокоточных боеприпасов, в том числе с помощью модернизации обычных.
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россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с УМПК

МО РФ впервые показало авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Минобороны РФ впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями Корпорации "Тактическое ракетное вооружение".
Бомба ФАБ-1500, стоящая в цеху предприятия, демонстрируется в видеоролике о поездке министра обороны РФ Сергея Шойгу на одно из предприятий КТРВ в Подмосковье. Хорошо видны сам УМПК, а также дополнительный головной обтекатель на бомбе.
"Управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободнопадающих авиационных бомб калибров 250, 500 и 1500 килограммов успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Шойгу заявил о завершении испытаний системы помехозащищенных боеприпасов
Вчера, 13:47
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей ШойгуТактическое ракетное вооружение (корпорация)
 
 
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