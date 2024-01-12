https://ria.ru/20240112/aviabomba-1920945878.html

Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с УМПК

Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с УМПК - РИА Новости, 12.01.2024

Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с УМПК

Минобороны РФ впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями Корпорации... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:43

2024-01-12T14:43

2024-01-12T14:54

россия

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920932399_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_249ba83f13c42bcce1b02df1499252a8.jpg

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Минобороны РФ впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Бомба ФАБ-1500, стоящая в цеху предприятия, демонстрируется в видеоролике о поездке министра обороны РФ Сергея Шойгу на одно из предприятий КТРВ в Подмосковье. Хорошо видны сам УМПК, а также дополнительный головной обтекатель на бомбе. "Управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободнопадающих авиационных бомб калибров 250, 500 и 1500 килограммов успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20240112/boepripasy-1920924995.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на предприятии КТРВ в Подмосковье Шойгу во время поездки на КТРВ поставил задачу нарастить выпуск высокоточных боеприпасов, в том числе с помощью модернизации обычных. 2024-01-12T14:43 true PT3M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация)