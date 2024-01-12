https://ria.ru/20240112/armeniya-1920900912.html

В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах

В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах - РИА Новости, 12.01.2024

В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах

Заявления в Армении о том, что российские миротворцы не защитили населения Карабаха, не соответствуют действительности, это попытки подтасовать факты, чтобы... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:26

2024-01-12T12:26

2024-01-12T12:34

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заявления в Армении о том, что российские миротворцы не защитили населения Карабаха, не соответствуют действительности, это попытки подтасовать факты, чтобы снять с себя ответственность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и самое главное не соответствующими действительности", - сказала она на брифинге, комментируя ситуацию вокруг претензий ряда армянских политиков в адрес Москвы о том, что российские миротворцы не защитили мирных жителей Нагорного Карабаха.

https://ria.ru/20240110/armeniya-1920458927.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, армения, мария захарова, москва