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В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах - РИА Новости, 12.01.2024
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12:26 12.01.2024 (обновлено: 12:34 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/armeniya-1920900912.html
В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах
В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах - РИА Новости, 12.01.2024
В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах
Заявления в Армении о том, что российские миротворцы не защитили населения Карабаха, не соответствуют действительности, это попытки подтасовать факты, чтобы... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:26
2024-01-12T12:34
в мире
россия
армения
мария захарова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заявления в Армении о том, что российские миротворцы не защитили населения Карабаха, не соответствуют действительности, это попытки подтасовать факты, чтобы снять с себя ответственность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и самое главное не соответствующими действительности", - сказала она на брифинге, комментируя ситуацию вокруг претензий ряда армянских политиков в адрес Москвы о том, что российские миротворцы не защитили мирных жителей Нагорного Карабаха.
https://ria.ru/20240110/armeniya-1920458927.html
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в мире, россия, армения, мария захарова, москва
В мире, Россия, Армения, Мария Захарова, Москва
В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах

В МИД назвали заявления, что миротворцы не защитили Карабах, подтасовкой фактов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей Нагорного Карабаха при участии российского миротворческого контингента
Эвакуация жителей Нагорного Карабаха при участии российского миротворческого контингента - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Эвакуация жителей Нагорного Карабаха при участии российского миротворческого контингента. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заявления в Армении о том, что российские миротворцы не защитили населения Карабаха, не соответствуют действительности, это попытки подтасовать факты, чтобы снять с себя ответственность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и самое главное не соответствующими действительности", - сказала она на брифинге, комментируя ситуацию вокруг претензий ряда армянских политиков в адрес Москвы о том, что российские миротворцы не защитили мирных жителей Нагорного Карабаха.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Источник рассказал о планах Германии рассорить Армению с Россией
10 января, 10:43
 
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