https://ria.ru/20240112/armeniya-1920900912.html
В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах
В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах - РИА Новости, 12.01.2024
В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах
Заявления в Армении о том, что российские миротворцы не защитили населения Карабаха, не соответствуют действительности, это попытки подтасовать факты, чтобы... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:26
2024-01-12T12:26
2024-01-12T12:34
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заявления в Армении о том, что российские миротворцы не защитили населения Карабаха, не соответствуют действительности, это попытки подтасовать факты, чтобы снять с себя ответственность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и самое главное не соответствующими действительности", - сказала она на брифинге, комментируя ситуацию вокруг претензий ряда армянских политиков в адрес Москвы о том, что российские миротворцы не защитили мирных жителей Нагорного Карабаха.
https://ria.ru/20240110/armeniya-1920458927.html
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РИА Новости
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В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах
В МИД назвали заявления, что миротворцы не защитили Карабах, подтасовкой фактов