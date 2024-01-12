https://ria.ru/20240112/agent-1921027426.html

Арестованный в Ижевске украинский агент хотел взорвать конструктора дронов

Арестованный в Ижевске украинский агент хотел взорвать конструктора дронов - РИА Новости, 12.01.2024

Арестованный в Ижевске украинский агент хотел взорвать конструктора дронов

Арестованный в Ижевске украинский агент пытался взорвать главного конструктора завода по производству беспилотных летательных аппаратов, суд продлил срок его... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:20

2024-01-12T18:20

2024-01-12T18:20

происшествия

ижевск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg

УФА, 12 янв – РИА Новости. Арестованный в Ижевске украинский агент пытался взорвать главного конструктора завода по производству беспилотных летательных аппаратов, суд продлил срок его содержания под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. В декабре ФСБ России сообщала, что в Ижевске задержали мужчину 1990 года рождения, готовившегося взорвать одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии по заданию украинской террористической организации. Было возбуждено дело по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту. Он был арестован. "Мужчина в интересах террористической организации приготовился взорвать главного конструктора одного из заводов по изготовлению БПЛА в Ижевске. Для этого он выезжал к месту жительства конструктора, осмотрел условия для совершения взрыва, приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. Действия обвиняемого по приготовлению к совершению теракта были пресечены сотрудниками УФСБ России по Удмуртской республике", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы. Там добавили, что Первомайский райсуд Ижевска продлил его арест до 16 марта.

https://ria.ru/20240107/ukraina-1920059139.html

ижевск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ижевск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия