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Арестованный в Ижевске украинский агент хотел взорвать конструктора дронов - РИА Новости, 12.01.2024
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18:20 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/agent-1921027426.html
Арестованный в Ижевске украинский агент хотел взорвать конструктора дронов
Арестованный в Ижевске украинский агент хотел взорвать конструктора дронов - РИА Новости, 12.01.2024
Арестованный в Ижевске украинский агент хотел взорвать конструктора дронов
Арестованный в Ижевске украинский агент пытался взорвать главного конструктора завода по производству беспилотных летательных аппаратов, суд продлил срок его... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:20
2024-01-12T18:20
происшествия
ижевск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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УФА, 12 янв – РИА Новости. Арестованный в Ижевске украинский агент пытался взорвать главного конструктора завода по производству беспилотных летательных аппаратов, суд продлил срок его содержания под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. В декабре ФСБ России сообщала, что в Ижевске задержали мужчину 1990 года рождения, готовившегося взорвать одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии по заданию украинской террористической организации. Было возбуждено дело по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту. Он был арестован. "Мужчина в интересах террористической организации приготовился взорвать главного конструктора одного из заводов по изготовлению БПЛА в Ижевске. Для этого он выезжал к месту жительства конструктора, осмотрел условия для совершения взрыва, приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. Действия обвиняемого по приготовлению к совершению теракта были пресечены сотрудниками УФСБ России по Удмуртской республике", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы. Там добавили, что Первомайский райсуд Ижевска продлил его арест до 16 марта.
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920059139.html
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происшествия, ижевск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Ижевск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Арестованный в Ижевске украинский агент хотел взорвать конструктора дронов

Арестованный в Ижевске украинский агент пытался взорвать конструктора дронов

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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УФА, 12 янв – РИА Новости. Арестованный в Ижевске украинский агент пытался взорвать главного конструктора завода по производству беспилотных летательных аппаратов, суд продлил срок его содержания под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
В декабре ФСБ России сообщала, что в Ижевске задержали мужчину 1990 года рождения, готовившегося взорвать одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии по заданию украинской террористической организации. Было возбуждено дело по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту. Он был арестован.
«
"Мужчина в интересах террористической организации приготовился взорвать главного конструктора одного из заводов по изготовлению БПЛА в Ижевске. Для этого он выезжал к месту жительства конструктора, осмотрел условия для совершения взрыва, приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. Действия обвиняемого по приготовлению к совершению теракта были пресечены сотрудниками УФСБ России по Удмуртской республике", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
Там добавили, что Первомайский райсуд Ижевска продлил его арест до 16 марта.
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ПроисшествияИжевскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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