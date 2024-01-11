https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920784853.html

В Совфеде увидели в отказе Зеленского прекратить огонь его личные мотивы

В Совфеде увидели в отказе Зеленского прекратить огонь его личные мотивы - РИА Новости, 11.01.2024

В Совфеде увидели в отказе Зеленского прекратить огонь его личные мотивы

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что отказ Владимира Зеленского прекратить военное противостояние на... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:50

2024-01-11T17:50

2024-01-11T17:50

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что отказ Владимира Зеленского прекратить военное противостояние на Украине продиктован его личными мотивами. Ранее Зеленский во время визита в Эстонию заявил, что никакой паузы в военном противостоянии с Россией не будет. "Им (Владимиром Зеленским - ред.) движут исключительно личные мотивы. Никакого государственного подхода и переживаний за судьбу Украины и украинского народа здесь нет. На первом месте – интересы Зеленского и его ближайшего окружения. Зеленскому нужен этот конфликт, чтобы оттянуть президентские выборы и как можно дольше удержаться у властной кормушки", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, Зеленский и его окружение, реализуя различные коррупционные схемы по воровству западной помощи, заработали на военном конфликте на Украине "миллиарды долларов".

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

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украина, владимир зеленский, сергей цеков, в мире