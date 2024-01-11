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В Совфеде увидели в отказе Зеленского прекратить огонь его личные мотивы - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920784853.html
В Совфеде увидели в отказе Зеленского прекратить огонь его личные мотивы
В Совфеде увидели в отказе Зеленского прекратить огонь его личные мотивы - РИА Новости, 11.01.2024
В Совфеде увидели в отказе Зеленского прекратить огонь его личные мотивы
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что отказ Владимира Зеленского прекратить военное противостояние на... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:50
2024-01-11T17:50
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
сергей цеков
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что отказ Владимира Зеленского прекратить военное противостояние на Украине продиктован его личными мотивами. Ранее Зеленский во время визита в Эстонию заявил, что никакой паузы в военном противостоянии с Россией не будет. "Им (Владимиром Зеленским - ред.) движут исключительно личные мотивы. Никакого государственного подхода и переживаний за судьбу Украины и украинского народа здесь нет. На первом месте – интересы Зеленского и его ближайшего окружения. Зеленскому нужен этот конфликт, чтобы оттянуть президентские выборы и как можно дольше удержаться у властной кормушки", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, Зеленский и его окружение, реализуя различные коррупционные схемы по воровству западной помощи, заработали на военном конфликте на Украине "миллиарды долларов".
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
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украина, владимир зеленский, сергей цеков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, В мире
В Совфеде увидели в отказе Зеленского прекратить огонь его личные мотивы

Цеков: отказ Зеленского прекратить огонь продиктован его личными мотивами

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что отказ Владимира Зеленского прекратить военное противостояние на Украине продиктован его личными мотивами.
Ранее Зеленский во время визита в Эстонию заявил, что никакой паузы в военном противостоянии с Россией не будет.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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Вчера, 08:00
"Им (Владимиром Зеленским - ред.) движут исключительно личные мотивы. Никакого государственного подхода и переживаний за судьбу Украины и украинского народа здесь нет. На первом месте – интересы Зеленского и его ближайшего окружения. Зеленскому нужен этот конфликт, чтобы оттянуть президентские выборы и как можно дольше удержаться у властной кормушки", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, Зеленский и его окружение, реализуя различные коррупционные схемы по воровству западной помощи, заработали на военном конфликте на Украине "миллиарды долларов".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЦековВ мире
 
 
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