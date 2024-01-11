https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920746577.html
Зеленский выступил против прекращения огня
Зеленский выступил против прекращения огня - РИА Новости, 11.01.2024
Зеленский выступил против прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский выступил категорически против прекращения огня, его слова приводит ERR. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:26
2024-01-11T15:26
2024-01-11T15:26
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил категорически против прекращения огня, его слова приводит ERR."Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще", — заявил он, добавив, что приостановка военных действий в первую очередь даст преимущество России.При этом он отметил, что Европа, несмотря на все свои старания, не успевает пополнять боевые запасы ВСУ.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, однако Киев отказывается даже рассматривать такую возможность. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.
https://ria.ru/20240111/estoniya-1920721413.html
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в мире, киев, владимир зеленский, сергей шойгу, владимир путин
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Зеленский выступил против прекращения огня
Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня поможет только России
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил категорически против прекращения огня, его слова приводит ERR
.
"Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще", — заявил он, добавив, что приостановка военных действий в первую очередь даст преимущество России.
При этом он отметил, что Европа, несмотря на все свои старания, не успевает пополнять боевые запасы ВСУ.
Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
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Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.
Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, однако Киев отказывается даже рассматривать такую возможность. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.
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