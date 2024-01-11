https://ria.ru/20240111/zaderzhanie-1920828051.html

В Дагестане задержали мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов

В Дагестане задержали мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов - РИА Новости, 11.01.2024

В Дагестане задержали мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов

Полицейские в Дагестане задержали двоих мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили их и забрали деньги и украшения на сумму около 2,3... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T23:04

2024-01-11T23:04

2024-01-11T23:05

происшествия

новолакский район

россия

хасавюрт

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мвд по республике дагестан

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МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Полицейские в Дагестане задержали двоих мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили их и забрали деньги и украшения на сумму около 2,3 миллиона рублей, сообщили в четверг в пресс-службе МВД по республике. По данным полиции, 8 декабря 2023 года, примерно в 00.30 мск, в селе Новочуртах Новолакского района Дагестана двое мужчин проникли в дом 65-летнего местного жителя, избили его и жену и, угрожая, вынудили отдать им 1,8 миллиона рублей и золотые украшения на 500 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело о разбое (п.п."б", "в" ч.4 ст.162 УК РФ). "Полицейскими подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха. Они заранее спилили крепление железной решетки на окне, через которое позже проникли в дом. Будучи в масках, угрожая травматическим и охолощенным пистолетами, а также ножами мужчины заставили владельца открыть сейф и отдать его содержимое", – говорится в сообщении. По данным ведомства, часть денег изъята, остальное злоумышленники успели потратить. Один из фигурантов признался, что, испугавшись, решил избавиться от ювелирных изделий и выбросил их, отметили в МВД по республике. Полицейские проверяют достоверность показаний задержанных, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231226/prigovor-1918079181.html

https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906724221.html

новолакский район

россия

хасавюрт

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происшествия, новолакский район, россия, хасавюрт, республика дагестан, мвд по республике дагестан