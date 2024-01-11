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В Дагестане задержали мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов - РИА Новости, 11.01.2024
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23:04 11.01.2024 (обновлено: 23:05 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/zaderzhanie-1920828051.html
В Дагестане задержали мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов
В Дагестане задержали мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов - РИА Новости, 11.01.2024
В Дагестане задержали мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов
Полицейские в Дагестане задержали двоих мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили их и забрали деньги и украшения на сумму около 2,3... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T23:04
2024-01-11T23:05
происшествия
новолакский район
россия
хасавюрт
республика дагестан
мвд по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Полицейские в Дагестане задержали двоих мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили их и забрали деньги и украшения на сумму около 2,3 миллиона рублей, сообщили в четверг в пресс-службе МВД по республике. По данным полиции, 8 декабря 2023 года, примерно в 00.30 мск, в селе Новочуртах Новолакского района Дагестана двое мужчин проникли в дом 65-летнего местного жителя, избили его и жену и, угрожая, вынудили отдать им 1,8 миллиона рублей и золотые украшения на 500 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело о разбое (п.п."б", "в" ч.4 ст.162 УК РФ). "Полицейскими подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха. Они заранее спилили крепление железной решетки на окне, через которое позже проникли в дом. Будучи в масках, угрожая травматическим и охолощенным пистолетами, а также ножами мужчины заставили владельца открыть сейф и отдать его содержимое", – говорится в сообщении. По данным ведомства, часть денег изъята, остальное злоумышленники успели потратить. Один из фигурантов признался, что, испугавшись, решил избавиться от ювелирных изделий и выбросил их, отметили в МВД по республике. Полицейские проверяют достоверность показаний задержанных, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231226/prigovor-1918079181.html
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новолакский район
россия
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происшествия, новолакский район, россия, хасавюрт, республика дагестан, мвд по республике дагестан
Происшествия, Новолакский район, Россия, Хасавюрт, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан
В Дагестане задержали мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов

МВД: в Дагестане задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Полицейские в Дагестане задержали двоих мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили их и забрали деньги и украшения на сумму около 2,3 миллиона рублей, сообщили в четверг в пресс-службе МВД по республике.
По данным полиции, 8 декабря 2023 года, примерно в 00.30 мск, в селе Новочуртах Новолакского района Дагестана двое мужчин проникли в дом 65-летнего местного жителя, избили его и жену и, угрожая, вынудили отдать им 1,8 миллиона рублей и золотые украшения на 500 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело о разбое (п.п."б", "в" ч.4 ст.162 УК РФ).
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"Полицейскими подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха. Они заранее спилили крепление железной решетки на окне, через которое позже проникли в дом. Будучи в масках, угрожая травматическим и охолощенным пистолетами, а также ножами мужчины заставили владельца открыть сейф и отдать его содержимое", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, часть денег изъята, остальное злоумышленники успели потратить. Один из фигурантов признался, что, испугавшись, решил избавиться от ювелирных изделий и выбросил их, отметили в МВД по республике. Полицейские проверяют достоверность показаний задержанных, добавили в ведомстве.
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