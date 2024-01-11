https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920633590.html

Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на яйца в ближайшее время

Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на яйца в ближайшее время - РИА Новости, 11.01.2024

Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на яйца в ближайшее время

Минсельхоз РФ подтвердил ожидания снижения цен на куриное яйцо в розничной торговле в ближайшее время, следует из сообщения министерства. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T00:11

2024-01-11T00:11

2024-01-11T00:11

экономика

россия

турция

белоруссия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

объединенная зерновая компания

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ подтвердил ожидания снижения цен на куриное яйцо в розничной торговле в ближайшее время, следует из сообщения министерства. "Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях", - говорится в сообщении со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Максима Титова. Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали более чем в 1,5 раза. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в конце декабря говорил, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины с ввозимого яйца. Ранее сообщалось, что с 19 декабря по 24 декабря в Россию уже поступило две партии столовых яиц из Азербайджана. Кроме того, ранее в январе в Россельхознадзоре сообщили РИА Новости, что Белоруссия с начала года поставила в РФ 11,7 миллиона штук куриных яиц, вдвое больше, чем год назад за первую декаду января. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц. Кроме того, первую партию яиц по приемлемым ценам в ближайшее дни ввезет в РФ "Объединенная зерновая компания". "В настоящее время она проходит оформление и погрузку в одном из портов Турции, ожидаемый срок прибытия партии в порт Новороссийск - 15 января 2024 года", - сообщили в ОЗК.

https://ria.ru/20240110/yaytsa-1920506557.html

россия

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экономика, россия, турция, белоруссия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), объединенная зерновая компания