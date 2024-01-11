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Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на яйца в ближайшее время - РИА Новости, 11.01.2024
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00:11 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920633590.html
Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на яйца в ближайшее время
Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на яйца в ближайшее время - РИА Новости, 11.01.2024
Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на яйца в ближайшее время
Минсельхоз РФ подтвердил ожидания снижения цен на куриное яйцо в розничной торговле в ближайшее время, следует из сообщения министерства. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T00:11
2024-01-11T00:11
экономика
россия
турция
белоруссия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
объединенная зерновая компания
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ подтвердил ожидания снижения цен на куриное яйцо в розничной торговле в ближайшее время, следует из сообщения министерства. "Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях", - говорится в сообщении со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Максима Титова. Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали более чем в 1,5 раза. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в конце декабря говорил, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины с ввозимого яйца. Ранее сообщалось, что с 19 декабря по 24 декабря в Россию уже поступило две партии столовых яиц из Азербайджана. Кроме того, ранее в январе в Россельхознадзоре сообщили РИА Новости, что Белоруссия с начала года поставила в РФ 11,7 миллиона штук куриных яиц, вдвое больше, чем год назад за первую декаду января. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц. Кроме того, первую партию яиц по приемлемым ценам в ближайшее дни ввезет в РФ "Объединенная зерновая компания". "В настоящее время она проходит оформление и погрузку в одном из портов Турции, ожидаемый срок прибытия партии в порт Новороссийск - 15 января 2024 года", - сообщили в ОЗК.
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экономика, россия, турция, белоруссия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), объединенная зерновая компания
Экономика, Россия, Турция, Белоруссия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Объединенная зерновая компания
Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на яйца в ближайшее время

Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на куриное яйцо в ближайшее время

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ подтвердил ожидания снижения цен на куриное яйцо в розничной торговле в ближайшее время, следует из сообщения министерства.
«
"Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях", - говорится в сообщении со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Максима Титова.
Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали более чем в 1,5 раза. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в конце декабря говорил, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины с ввозимого яйца.
Ранее сообщалось, что с 19 декабря по 24 декабря в Россию уже поступило две партии столовых яиц из Азербайджана. Кроме того, ранее в январе в Россельхознадзоре сообщили РИА Новости, что Белоруссия с начала года поставила в РФ 11,7 миллиона штук куриных яиц, вдвое больше, чем год назад за первую декаду января. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.
Кроме того, первую партию яиц по приемлемым ценам в ближайшее дни ввезет в РФ "Объединенная зерновая компания". "В настоящее время она проходит оформление и погрузку в одном из портов Турции, ожидаемый срок прибытия партии в порт Новороссийск - 15 января 2024 года", - сообщили в ОЗК.
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ЭкономикаРоссияТурцияБелоруссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Объединенная зерновая компания
 
 
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