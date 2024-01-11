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"Путин сказал": В США предупредили Зеленского о серьезном ударе
"Путин сказал": В США предупредили Зеленского о серьезном ударе - РИА Новости, 11.01.2024
"Путин сказал": В США предупредили Зеленского о серьезном ударе
Украина может потерять целый ряд городов, включая Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:02
2024-01-11T16:02
2024-01-11T17:45
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украина может потерять целый ряд городов, включая Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Конфликт не может закончиться до тех пор, пока Россия не устранит угрозу для Крыма, исходящую от Одессы и Черноморского побережья. <…> При этом, чтобы взять Одессу, нужно взять Николаев, а до этого — Днепропетровск, а перед этим войти в Харьков", — отметил он.По словам военного, Москва никогда не стремилась к территориальным приобретениям, однако НАТО вынуждает продвигаться вперед. Это связано с той финансовой и военной помощью, которую она предоставляет киевскому режиму для противостояния России, пояснил он."Владимир Путин на днях сделал интересное заявление. Он сказал, что Одесса — русский город. <…> Если Путин выходит и говорит, что Одесса — это русский город, значит Одесса будет русским городом", — выразил мнение Риттер.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
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"Путин сказал": В США предупредили Зеленского о серьезном ударе
Риттер: Украина может потерять Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев