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"Путин сказал": В США предупредили Зеленского о серьезном ударе - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 11.01.2024 (обновлено: 17:45 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/udar-1920756818.html
"Путин сказал": В США предупредили Зеленского о серьезном ударе
"Путин сказал": В США предупредили Зеленского о серьезном ударе - РИА Новости, 11.01.2024
"Путин сказал": В США предупредили Зеленского о серьезном ударе
Украина может потерять целый ряд городов, включая Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:02
2024-01-11T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
украина
владимир путин
скотт риттер
сергей шойгу
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украина может потерять целый ряд городов, включая Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Конфликт не может закончиться до тех пор, пока Россия не устранит угрозу для Крыма, исходящую от Одессы и Черноморского побережья. &lt;…&gt; При этом, чтобы взять Одессу, нужно взять Николаев, а до этого — Днепропетровск, а перед этим войти в Харьков", — отметил он.По словам военного, Москва никогда не стремилась к территориальным приобретениям, однако НАТО вынуждает продвигаться вперед. Это связано с той финансовой и военной помощью, которую она предоставляет киевскому режиму для противостояния России, пояснил он."Владимир Путин на днях сделал интересное заявление. Он сказал, что Одесса — русский город. &lt;…&gt; Если Путин выходит и говорит, что Одесса — это русский город, значит Одесса будет русским городом", — выразил мнение Риттер.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
https://ria.ru/20240111/blinken-1920741857.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, Владимир Путин, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Путин сказал": В США предупредили Зеленского о серьезном ударе

Риттер: Украина может потерять Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украина может потерять целый ряд городов, включая Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Конфликт не может закончиться до тех пор, пока Россия не устранит угрозу для Крыма, исходящую от Одессы и Черноморского побережья. <…> При этом, чтобы взять Одессу, нужно взять Николаев, а до этого — Днепропетровск, а перед этим войти в Харьков", — отметил он.
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15:07
По словам военного, Москва никогда не стремилась к территориальным приобретениям, однако НАТО вынуждает продвигаться вперед. Это связано с той финансовой и военной помощью, которую она предоставляет киевскому режиму для противостояния России, пояснил он.
"Владимир Путин на днях сделал интересное заявление. Он сказал, что Одесса — русский город. <…> Если Путин выходит и говорит, что Одесса — это русский город, значит Одесса будет русским городом", — выразил мнение Риттер.
ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.
Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияУкраинаВладимир ПутинСкотт РиттерСергей ШойгуНАТОВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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