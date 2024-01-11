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ГТК фиксирует возвраты некоторых фур на границе России и Беларуси - РИА Новости, 11.01.2024
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20:03 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/tamozhnya-1920809189.html
ГТК фиксирует возвраты некоторых фур на границе России и Беларуси
ГТК фиксирует возвраты некоторых фур на границе России и Беларуси - РИА Новости, 11.01.2024
ГТК фиксирует возвраты некоторых фур на границе России и Беларуси
Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил в четверг, что фиксирует на белорусско-российском участке границы случаи возвратов транспортных средств... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:03
2024-01-11T20:03
экономика
россия
белоруссия
казахстан
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МИНСК, 11 янв - РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил в четверг, что фиксирует на белорусско-российском участке границы случаи возвратов транспортных средств международной перевозки под управлением водителей–граждан третьих стран. По информации агентства Sputnik Казахстан, с 8 января начал действовать запрет на пересечение российско-белорусской границы водителями-международниками, не являющимися гражданами этих двух стран. То есть водители-граждане третьих стран, включая государства-члены ЕАЭС, смогут прибывать и убывать из России через пункты пропуска, открытые для международных сообщений. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что Казахстан обратится с официальной жалобой в Евразийскую экономическую комиссию по вопросам ограничения передвижения через общую границу России и Белоруссии, если в результате переговоров проблема не будет снята. "Белорусская таможня фиксирует на белорусско-российском участке границы случаи возвратов транспортных средств международной перевозки под управлением водителей–граждан третьих стран (кроме граждан Беларуси и России)",- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что "возврат осуществляется пограничной службой ФСБ России по причине отсутствия оснований для пропуска на российскую территорию". В ведомстве обратили внимание, что таможенным законодательством ЕАЭС допускается совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места доставки товаров, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций и перецепки. "Просим учитывать, что положения решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 №170 "О некоторых вопросах применения таможенной процедуры таможенного транзита" (ТПТТ) позволяют перевозчикам совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, в соответствии с ТПТТ, при обращении в таможенные органы перевозчиков, столкнувшихся с указанной проблемой, в рамках положений статьи 144 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и в соответствии с порядком совершения таможенных операций, связанных с продлением срока таможенного транзита", - говорится в сообщении. Согласно ему, это также касается операций, связанных с изменением места доставки товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, в рамках порядка совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на изменение места доставки товаров. Это касается и получения разрешения таможенного органа на осуществления грузовых операций и перецепки в рамках порядка совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на разгрузку, перегрузку и иные грузовые операции с товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории ЕАЭС, а также на замену транспортных средств, перевозящих такие товары, или с уведомлением таможенного органа о совершении таких операций. "Белорусская таможня готова оказать перевозчикам необходимое содействие", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, белоруссия, казахстан, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Россия, Белоруссия, Казахстан, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
ГТК фиксирует возвраты некоторых фур на границе России и Беларуси

Таможня Белоруссии: на границе с РФ есть случаи возврата фур из третьих стран

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОграждение таможенного поста
Ограждение таможенного поста - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ограждение таможенного поста . Архивное фото
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МИНСК, 11 янв - РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил в четверг, что фиксирует на белорусско-российском участке границы случаи возвратов транспортных средств международной перевозки под управлением водителей–граждан третьих стран.
По информации агентства Sputnik Казахстан, с 8 января начал действовать запрет на пересечение российско-белорусской границы водителями-международниками, не являющимися гражданами этих двух стран. То есть водители-граждане третьих стран, включая государства-члены ЕАЭС, смогут прибывать и убывать из России через пункты пропуска, открытые для международных сообщений. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что Казахстан обратится с официальной жалобой в Евразийскую экономическую комиссию по вопросам ограничения передвижения через общую границу России и Белоруссии, если в результате переговоров проблема не будет снята.
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"Белорусская таможня фиксирует на белорусско-российском участке границы случаи возвратов транспортных средств международной перевозки под управлением водителей–граждан третьих стран (кроме граждан Беларуси и России)",- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что "возврат осуществляется пограничной службой ФСБ России по причине отсутствия оснований для пропуска на российскую территорию".
В ведомстве обратили внимание, что таможенным законодательством ЕАЭС допускается совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места доставки товаров, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций и перецепки.
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"Просим учитывать, что положения решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 №170 "О некоторых вопросах применения таможенной процедуры таможенного транзита" (ТПТТ) позволяют перевозчикам совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, в соответствии с ТПТТ, при обращении в таможенные органы перевозчиков, столкнувшихся с указанной проблемой, в рамках положений статьи 144 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и в соответствии с порядком совершения таможенных операций, связанных с продлением срока таможенного транзита", - говорится в сообщении.
Согласно ему, это также касается операций, связанных с изменением места доставки товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, в рамках порядка совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на изменение места доставки товаров. Это касается и получения разрешения таможенного органа на осуществления грузовых операций и перецепки в рамках порядка совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на разгрузку, перегрузку и иные грузовые операции с товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории ЕАЭС, а также на замену транспортных средств, перевозящих такие товары, или с уведомлением таможенного органа о совершении таких операций.
"Белорусская таможня готова оказать перевозчикам необходимое содействие", - говорится в сообщении.
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