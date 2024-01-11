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Запад поставляет Украине "Стингеры" 80-х годов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/stinger-1920763542.html
Запад поставляет Украине "Стингеры" 80-х годов, пишут СМИ
Запад поставляет Украине "Стингеры" 80-х годов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
Запад поставляет Украине "Стингеры" 80-х годов, пишут СМИ
Запад поставляет для ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер", которыми снабжал еще вооруженную оппозицию в Афганистане в ее борьбе против... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:27
2024-01-11T16:27
специальная военная операция на украине
украина
афганистан
сша
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запад поставляет для ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер", которыми снабжал еще вооруженную оппозицию в Афганистане в ее борьбе против советских войск, сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинских военных. "Украинские военные (из подразделений) ПВО рассказали... что открывали ящики с отправленными Западом ПЗРК "Стингер", которые датируются войной... против советских войск в Афганистане, (то есть) на десятки лет старше, чем некоторые из (украинских) солдат", - говорится в сообщении. Американский ПЗРК "Стингер" (от англ. Stinger - "жало") предназначен для поражения самолетов, вертолетов и беспилотников. Разработан американской корпорацией General Dynamics, принят на вооружение в 1981 году. Один из наиболее распространенных ПЗРК - по данным из открытых источников, количество "Стингеров" всех моделей превысило 700 тысяч штук. Во второй половине 1980-х годов США наладили их поставки в Афганистан. Первое применение "Стингеров" в афганской войне зафиксировано в сентябре 1986 года - тогда за один день было сбито три вертолета Ми-24. Результатом стало резкое изменение тактики боевого применения вертолетов советскими войсками: с появлением "Стингеров" у противника они летали на предельно малых высотах, маскируясь в складках местности. Ранее в январе представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет. Он также отмечал, что украинские войска не могут полностью закрыть небо системами ПВО - города, объекты и отдельные направления они защищают локально. По его словам, украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа. В сентябре прошлого года Игнат заявил, что украинская ПВО беспомощна против баллистических ракет. Позже в сентябре глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украине планируют самостоятельно производить системы ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230924/tankisty-1898363637.html
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украина, афганистан, сша, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Афганистан, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире
Запад поставляет Украине "Стингеры" 80-х годов, пишут СМИ

CNN: Запад поставляет Украине "Стингеры" времен войны СССР в Афганистане

© Фото : United States Marine Corps. Американский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК FIM-92 Stinger
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК FIM-92 Stinger - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : United States Marine Corps.
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК FIM-92 Stinger . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запад поставляет для ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер", которыми снабжал еще вооруженную оппозицию в Афганистане в ее борьбе против советских войск, сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинских военных.
"Украинские военные (из подразделений) ПВО рассказали... что открывали ящики с отправленными Западом ПЗРК "Стингер", которые датируются войной... против советских войск в Афганистане, (то есть) на десятки лет старше, чем некоторые из (украинских) солдат", - говорится в сообщении.
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Американский ПЗРК "Стингер" (от англ. Stinger - "жало") предназначен для поражения самолетов, вертолетов и беспилотников. Разработан американской корпорацией General Dynamics, принят на вооружение в 1981 году. Один из наиболее распространенных ПЗРК - по данным из открытых источников, количество "Стингеров" всех моделей превысило 700 тысяч штук. Во второй половине 1980-х годов США наладили их поставки в Афганистан. Первое применение "Стингеров" в афганской войне зафиксировано в сентябре 1986 года - тогда за один день было сбито три вертолета Ми-24. Результатом стало резкое изменение тактики боевого применения вертолетов советскими войсками: с появлением "Стингеров" у противника они летали на предельно малых высотах, маскируясь в складках местности.
Ранее в январе представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет. Он также отмечал, что украинские войска не могут полностью закрыть небо системами ПВО - города, объекты и отдельные направления они защищают локально. По его словам, украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа. В сентябре прошлого года Игнат заявил, что украинская ПВО беспомощна против баллистических ракет. Позже в сентябре глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украине планируют самостоятельно производить системы ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАфганистанСШАВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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