https://ria.ru/20240111/ssha-1920687540.html

Эксперты прокомментировали будущий визит делегации США на Тайвань

Эксперты прокомментировали будущий визит делегации США на Тайвань - РИА Новости, 11.01.2024

Эксперты прокомментировали будущий визит делегации США на Тайвань

США не поменяют радикально своего отношения к тайваньскому вопросу, но обещания отправить делегацию на остров говорят о том, что Штаты не оставят в покое эту... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:36

2024-01-11T11:36

2024-01-11T11:37

в мире

тайвань

китай

сша

юрий рогулев

российская академия наук

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США не поменяют радикально своего отношения к тайваньскому вопросу, но обещания отправить делегацию на остров говорят о том, что Штаты не оставят в покое эту тему и продолжат давить на Пекин, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Вашингтон планирует отправку неофициальной делегации из США на Тайвань после проведения выборов на острове, но сроки и ее состав еще не определены. "США знают, что Тайвань - это острейший для Китая вопрос и во внешней, и во внутренней политике. И они могут использовать его для давления на Пекин. Но Вашингтон воспринимает и будет воспринимать Пекин как единственный Китай. И несмотря на все интересы США на Тайване, отношения с Китаем, глубокие экономические связи, для него важнее", - сказал директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. По его словам, со стороны Штатов могут быть "демонстрационные шаги", которые будут тестировать готовность Пекина реагировать. Но к радикальным изменениям в американской политике они не приведут, полагает он. "Периодические обмены любезностями и вспышки напряженности продолжатся, поскольку для США это нужный и полезный рычаг давления", - заключил эксперт. Как считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев, высказывания неназванного американского чиновника говорят о том, что Вашингтон не оставит Тайвань в покое - независимо от результатов выборов там. "Зависимо от исхода они сформируют соответствующую делегацию, которая будет либо в большей степени давить на Тайвань, либо в большей степени поддерживать его. Но они оставляют за собой возможность так или иначе вмешиваться в дела Китая и Тайваня", - сказал Рогулев. Но, тем не менее, отметил он, радикальных шагов от Вашингтона ждать не стоит - отношения США и КНР остаются стабильными на протяжении последних десятилетий. "Только когда-то более активно разыгрывается карта Тайваня, а когда-то менее. А так США как вооружали Тайвань - так и вооружают, как выступали против захвата Тайваня - так и выступают, хотя формально они стоят на позиции одного Китая", - резюмировал эксперт. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. КНР не раз призывал США уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны. В Пекине заявляли, что тайваньский вопрос остается самым важным и наиболее чувствительным в китайско-американских отношениях. В МО КНР заявляли, что США должны прекратить продавать вооружения Тайваню и вмешиваться во внутренние дела Китая. По заявлению ведомства, "продажа вооружений США Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике…, это наносит серьезный ущерб суверенитету и безопасности Китая, ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня".

https://ria.ru/20240109/tayvan-1920236920.html

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в мире, тайвань, китай, сша, юрий рогулев, российская академия наук