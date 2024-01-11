https://ria.ru/20240111/ssha-1920646672.html

США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва

США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва - РИА Новости, 11.01.2024

США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва

США в октябре впервые за полтора года импортировали из России нефть, а в ноябре сделали повторную закупку, следует из анализа РИА Новости данных американской... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T06:04

2024-01-11T06:04

2024-01-11T12:57

сша

россия

цены на нефть

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США в октябре впервые за полтора года импортировали из России нефть, а в ноябре сделали повторную закупку, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Последнюю партию черного золота у нее американские компании закупили в апреле того года.Согласно данным статистического ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов.В ноябре же объем закупки составил 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов. В обоих случаях углеводород приобретался для потребления.При этом один баррель российской нефти в октябре обошелся США в 74 доллара, а на следующий месяц — 76 долларов. Это значительно выше "потолка цен", установленного страной в 60 долларов за баррель.

https://ria.ru/20231206/neft-1914181230.html

https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913070132.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, цены на нефть, в мире