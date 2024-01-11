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США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва - РИА Новости, 11.01.2024
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06:04 11.01.2024 (обновлено: 12:57 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/ssha-1920646672.html
США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва
США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва - РИА Новости, 11.01.2024
США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва
США в октябре впервые за полтора года импортировали из России нефть, а в ноябре сделали повторную закупку, следует из анализа РИА Новости данных американской... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T06:04
2024-01-11T12:57
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США в октябре впервые за полтора года импортировали из России нефть, а в ноябре сделали повторную закупку, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Последнюю партию черного золота у нее американские компании закупили в апреле того года.Согласно данным статистического ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов.В ноябре же объем закупки составил 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов. В обоих случаях углеводород приобретался для потребления.При этом один баррель российской нефти в октябре обошелся США в 74 доллара, а на следующий месяц — 76 долларов. Это значительно выше "потолка цен", установленного страной в 60 долларов за баррель.
https://ria.ru/20231206/neft-1914181230.html
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сша, россия, цены на нефть, в мире
США, Россия, Цены на нефть, В мире
США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва

США в октябре возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США в октябре впервые за полтора года импортировали из России нефть, а в ноябре сделали повторную закупку, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Последнюю партию черного золота у нее американские компании закупили в апреле того года.
Согласно данным статистического ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов.
В ноябре же объем закупки составил 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов. В обоих случаях углеводород приобретался для потребления.
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США призвали G7 к более жесткому контролю за торговлей российской нефтью
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При этом один баррель российской нефти в октябре обошелся США в 74 доллара, а на следующий месяц — 76 долларов. Это значительно выше "потолка цен", установленного страной в 60 долларов за баррель.
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