https://ria.ru/20240111/solomin-1920746929.html

Матвиенко отметила вклад Соломина в развитие театрального искусства

Матвиенко отметила вклад Соломина в развитие театрального искусства - РИА Новости, 11.01.2024

Матвиенко отметила вклад Соломина в развитие театрального искусства

Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был мудрым и замечательным человеком, он внёс неоценимый вклад в развитие театрального и... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:26

2024-01-11T15:26

2024-01-11T15:26

культура

умер юрий соломин

совет федерации рф

юрий соломин

ссср

россия

валентина матвиенко

малый театр

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был мудрым и замечательным человеком, он внёс неоценимый вклад в развитие театрального и кинематографического искусства, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "С глубоким прискорбием узнала о кончине народного артиста СССР Юрия Мефодьевича Соломина. Не стало мудрого, замечательного человека, талантливого актера и режиссера, принадлежащего к легендарному поколению подвижников, чей творческий путь является эталоном преданности отечественной культуре", - говорится в телеграмме Матвиенко в адрес Малого театра. Она отметила, что на сцене и на экране Соломин создал десятки выразительных образов, покоривших зрителей удивительным обаянием, внутренним достоинством и глубиной характеров. "Он щедро делился не только своим мастерством, но и богатством души, эстетическими и нравственными ориентирами. Юрий Мефодьевич внес неоценимый вклад в развитие театрального и кинематографического искусства, оставил нам прекрасное творческое наследие, сумел сохранить лучшие традиции Государственного академического Малого театра России. Трудно поверить, что его больше нет с нами. Светлая память о Юрии Мефодьевиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и ценил", - подчеркнула председатель Совета Федерации. Соломина выписали из больницы 9 января. Он был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Директор театра Тамара Михайлова 21 ноября сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. В больнице он пробыл все новогодние праздники. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html

https://ria.ru/20240111/solomin-1907890779.html

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умер юрий соломин, совет федерации рф, юрий соломин, ссср, россия, валентина матвиенко, малый театр, чита, общество