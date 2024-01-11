https://ria.ru/20240111/seti-1920665173.html

Жители Магадана отправили маскировочные сети в зону СВО

Жители Магадана отправили маскировочные сети в зону СВО - РИА Новости, 11.01.2024

Жители Магадана отправили маскировочные сети в зону СВО

Прихожане храма Николая Чудотворца отправили в зону специальной военной операции самодельные маскировочные сети и носилки, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:41

2024-01-11T09:41

2024-01-11T09:41

надежные люди

магадан

николай чудотворец

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МАГАДАН, 11 янв - РИА Новости. Прихожане храма Николая Чудотворца отправили в зону специальной военной операции самодельные маскировочные сети и носилки, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Активисты группы "Сети 49", многие из которых являются прихожанами храма Николая Чудотворца в Третьем микрорайоне Магадана, 3 января отправили очередную партию масксетей на фронт. Всего бойцам ушло 38 сетей, 25 комплектов пятиточечников и носилок, коробка с вязаными носками", - написал Козлов. Он добавил, что группа "Сети 49" предоставляет материалы для плетения сетей организациям всего региона: в эту работу вовлечены учебные заведения, федеральные и региональные структуры.

магадан

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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магадан, николай чудотворец