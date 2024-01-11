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Жители Магадана отправили маскировочные сети в зону СВО - РИА Новости, 11.01.2024
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Надежные люди
 
09:41 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/seti-1920665173.html
Жители Магадана отправили маскировочные сети в зону СВО
Жители Магадана отправили маскировочные сети в зону СВО - РИА Новости, 11.01.2024
Жители Магадана отправили маскировочные сети в зону СВО
Прихожане храма Николая Чудотворца отправили в зону специальной военной операции самодельные маскировочные сети и носилки, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:41
2024-01-11T09:41
надежные люди
магадан
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МАГАДАН, 11 янв - РИА Новости. Прихожане храма Николая Чудотворца отправили в зону специальной военной операции самодельные маскировочные сети и носилки, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Активисты группы "Сети 49", многие из которых являются прихожанами храма Николая Чудотворца в Третьем микрорайоне Магадана, 3 января отправили очередную партию масксетей на фронт. Всего бойцам ушло 38 сетей, 25 комплектов пятиточечников и носилок, коробка с вязаными носками", - написал Козлов. Он добавил, что группа "Сети 49" предоставляет материалы для плетения сетей организациям всего региона: в эту работу вовлечены учебные заведения, федеральные и региональные структуры.
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магадан, николай чудотворец
Надежные люди, Магадан, Николай Чудотворец

Жители Магадана отправили маскировочные сети в зону СВО

© Фото : Эдуард КоZлоV / TelegramПрихожане храма Николая Чудотворца в Магадане отправили очередную партию масксетей на фронт
Прихожане храма Николая Чудотворца в Магадане отправили очередную партию масксетей на фронт - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Эдуард КоZлоV / Telegram
Прихожане храма Николая Чудотворца в Магадане отправили очередную партию масксетей на фронт
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 11 янв - РИА Новости. Прихожане храма Николая Чудотворца отправили в зону специальной военной операции самодельные маскировочные сети и носилки, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
«
"Активисты группы "Сети 49", многие из которых являются прихожанами храма Николая Чудотворца в Третьем микрорайоне Магадана, 3 января отправили очередную партию масксетей на фронт. Всего бойцам ушло 38 сетей, 25 комплектов пятиточечников и носилок, коробка с вязаными носками", - написал Козлов.
Он добавил, что группа "Сети 49" предоставляет материалы для плетения сетей организациям всего региона: в эту работу вовлечены учебные заведения, федеральные и региональные структуры.
© Фото : Эдуард КоZлоV / TelegramПрихожане храма Николая Чудотворца в Магадане отправили очередную партию масксетей на фронт
Прихожане храма Николая Чудотворца в Магадане отправили очередную партию масксетей на фронт - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Эдуард КоZлоV / Telegram
Прихожане храма Николая Чудотворца в Магадане отправили очередную партию масксетей на фронт
 
Надежные людиМагаданНиколай Чудотворец
 
 
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