Жители Магадана отправили маскировочные сети в зону СВО
© Фото : Эдуард КоZлоV / TelegramПрихожане храма Николая Чудотворца в Магадане отправили очередную партию масксетей на фронт
Прихожане храма Николая Чудотворца в Магадане отправили очередную партию масксетей на фронт
МАГАДАН, 11 янв - РИА Новости. Прихожане храма Николая Чудотворца отправили в зону специальной военной операции самодельные маскировочные сети и носилки, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
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"Активисты группы "Сети 49", многие из которых являются прихожанами храма Николая Чудотворца в Третьем микрорайоне Магадана, 3 января отправили очередную партию масксетей на фронт. Всего бойцам ушло 38 сетей, 25 комплектов пятиточечников и носилок, коробка с вязаными носками", - написал Козлов.
Он добавил, что группа "Сети 49" предоставляет материалы для плетения сетей организациям всего региона: в эту работу вовлечены учебные заведения, федеральные и региональные структуры.
© Фото : Эдуард КоZлоV / TelegramПрихожане храма Николая Чудотворца в Магадане отправили очередную партию масксетей на фронт
Прихожане храма Николая Чудотворца в Магадане отправили очередную партию масксетей на фронт