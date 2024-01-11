https://ria.ru/20240111/rozenbaum-1920711372.html

На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по неуплате услуг ЖКХ

На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по неуплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 11.01.2024

На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по неуплате услуг ЖКХ

С пивным рестораном народного артиста России Александра Розенбаума судится "Невский экологический оператор", данные размещены на сайте Арбитражного суда... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:06

2024-01-11T16:06

2024-01-11T16:06

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. С пивным рестораном народного артиста России Александра Розенбаума судится "Невский экологический оператор", данные размещены на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Сейчас в производстве находятся сразу два дела от 16 октября 2023 года и 10 января 2024, на общую сумму около 386 тысяч рублей.Даты ближайших заседаний на сайте не указаны. Сам певец также не комментирует ситуацию."Невский экологический оператор" занимается обращением с твердыми бытовыми отходами в Санкт-Петербурге. У Розенбаума несколько ООО, относящихся к сети пивных. Основателем и идеологом создания заведений стал сам артист, совладельцами указаны его дочь Анна Чаки и гендиректор Надежда Любина.Сеть петербургских пивных появилась в 2003 году. За это время открылось шесть ресторанов.

https://ria.ru/20231115/agutin-1909560601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

знаменитости, новости шоу-бизнеса, александр розенбаум, санкт-петербург, россия