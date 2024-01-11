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На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по неуплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 11.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:06 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/rozenbaum-1920711372.html
На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по неуплате услуг ЖКХ
На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по неуплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 11.01.2024
На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по неуплате услуг ЖКХ
С пивным рестораном народного артиста России Александра Розенбаума судится "Невский экологический оператор", данные размещены на сайте Арбитражного суда... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:06
2024-01-11T16:06
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. С пивным рестораном народного артиста России Александра Розенбаума судится "Невский экологический оператор", данные размещены на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Сейчас в производстве находятся сразу два дела от 16 октября 2023 года и 10 января 2024, на общую сумму около 386 тысяч рублей.Даты ближайших заседаний на сайте не указаны. Сам певец также не комментирует ситуацию."Невский экологический оператор" занимается обращением с твердыми бытовыми отходами в Санкт-Петербурге. У Розенбаума несколько ООО, относящихся к сети пивных. Основателем и идеологом создания заведений стал сам артист, совладельцами указаны его дочь Анна Чаки и гендиректор Надежда Любина.Сеть петербургских пивных появилась в 2003 году. За это время открылось шесть ресторанов.
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знаменитости, новости шоу-бизнеса, александр розенбаум, санкт-петербург, россия
Шоубиз, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Александр Розенбаум, Санкт-Петербург, Россия
На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по неуплате услуг ЖКХ

На сеть пивных Розенбаума в Петербурге подали в суд за долги по услугам ЖКХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Александр Розенбаум
Певец Александр Розенбаум - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. С пивным рестораном народного артиста России Александра Розенбаума судится "Невский экологический оператор", данные размещены на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга.
Сейчас в производстве находятся сразу два дела от 16 октября 2023 года и 10 января 2024, на общую сумму около 386 тысяч рублей.
Скриншот страницы сервиса "Картотека арбитражных дел"
Скриншот страницы сервиса Картотека арбитражных дел
Скриншот страницы сервиса "Картотека арбитражных дел"
1 из 2
Скриншот страницы сервиса "Картотека арбитражных дел"
Скриншот страницы сервиса Картотека арбитражных дел
Скриншот страницы сервиса "Картотека арбитражных дел"
2 из 2
Скриншот страницы сервиса "Картотека арбитражных дел"
1 из 2
Скриншот страницы сервиса "Картотека арбитражных дел"
2 из 2
Даты ближайших заседаний на сайте не указаны. Сам певец также не комментирует ситуацию.
"Невский экологический оператор" занимается обращением с твердыми бытовыми отходами в Санкт-Петербурге.
У Розенбаума несколько ООО, относящихся к сети пивных. Основателем и идеологом создания заведений стал сам артист, совладельцами указаны его дочь Анна Чаки и гендиректор Надежда Любина.
Сеть петербургских пивных появилась в 2003 году. За это время открылось шесть ресторанов.
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