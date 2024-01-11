На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по неуплате услуг ЖКХ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. С пивным рестораном народного артиста России Александра Розенбаума судится "Невский экологический оператор", данные размещены на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Сейчас в производстве находятся сразу два дела от 16 октября 2023 года и 10 января 2024, на общую сумму около 386 тысяч рублей.Даты ближайших заседаний на сайте не указаны. Сам певец также не комментирует ситуацию."Невский экологический оператор" занимается обращением с твердыми бытовыми отходами в Санкт-Петербурге. У Розенбаума несколько ООО, относящихся к сети пивных. Основателем и идеологом создания заведений стал сам артист, совладельцами указаны его дочь Анна Чаки и гендиректор Надежда Любина.Сеть петербургских пивных появилась в 2003 году. За это время открылось шесть ресторанов.
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