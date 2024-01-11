https://ria.ru/20240111/razvedka-1920691287.html
Путин заявил об эффективности российских беспилотников в зоне СВО
Путин заявил об эффективности российских беспилотников в зоне СВО - РИА Новости, 11.01.2024
Путин заявил об эффективности российских беспилотников в зоне СВО
Армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции, сообщил Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:52
2024-01-11T11:52
2024-01-11T12:35
специальная военная операция на украине
владимир путин
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хабаровск
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ситуация в днр и лнр
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ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции, сообщил Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске."Продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, это всем хорошо известно, крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются", — сказал президент.Так он отреагировал на выступление одного из участников встречи, рассказавшего о разработке модульной платформы для беспилотников, испытанной в зоне СВО.Путин напомнил, что 1 января встречался с бойцами с разных участков фронта. По словам президента, один из них как раз работает с дронами и высоко оценивает их эффективность.Глава государства отметил, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.Президент попросил собеседника передать свои предложения. Тот отметил, что для дальнейшей работы необходим научно-производственный центр. Путин на это пообещал обсудить вопрос с представителями правительства.
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914507172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, технологии, хабаровск, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Технологии, Хабаровск, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил об эффективности российских беспилотников в зоне СВО
Путин: разведывательные и ударные дроны в зоне СВО применяются эффективно
ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости.
Армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции, сообщил Владимир Путин на встрече
с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске.
"Продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, это всем хорошо известно, крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются", — сказал президент.
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Так он отреагировал на выступление одного из участников встречи, рассказавшего о разработке модульной платформы для беспилотников, испытанной в зоне СВО.
Путин напомнил, что 1 января встречался с бойцами с разных участков фронта. По словам президента, один из них как раз работает с дронами и высоко оценивает их эффективность.
Глава государства отметил, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.
Президент попросил собеседника передать свои предложения. Тот отметил, что для дальнейшей работы необходим научно-производственный центр. Путин на это пообещал обсудить вопрос с представителями правительства.
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