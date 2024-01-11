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Волонтер приемной кандидата Путина рассказал об учете обращений граждан
Волонтер приемной кандидата Путина рассказал об учете обращений граждан - РИА Новости, 11.01.2024
Волонтер приемной кандидата Путина рассказал об учете обращений граждан
Все обращения граждан, поступившие в общественную приёмную кандидата в президенты РФ Владимира Путина, рассматриваются и учитываются, рассказала волонтер... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:05
2024-01-11T17:05
2024-01-11T17:05
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все обращения граждан, поступившие в общественную приёмную кандидата в президенты РФ Владимира Путина, рассматриваются и учитываются, рассказала волонтер приёмной Елизавета Сусаева. Общественная приёмная начала свою работу 9 января. "Все наказы, которые были направлены в общественную приёмную, перераспределяются, и волонтеры совместно с сотрудниками, которые уполномочены вести граждан, будут их разбирать. Все мнения граждан учитываются", - сообщила в эфире телеканала "Россия 24" Сусаева. Она также отметила, что общественная приёмная получила большое количество слов поддержки кандидата. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.
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россия, владимир путин, совет федерации рф, политика, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Политика, Выборы президента РФ
Волонтер приемной кандидата Путина рассказал об учете обращений граждан
Волонтер: все обращения, поступившие в приемную кандидата Путина, рассмотрят