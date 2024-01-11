https://ria.ru/20240111/putin-1920693992.html
В Германии указали на удивительную деталь во внешнем виде Путина
В Германии указали на удивительную деталь во внешнем виде Путина - РИА Новости, 11.01.2024
В Германии указали на удивительную деталь во внешнем виде Путина
Читатели Die Welt поддержали решение президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году и восхитились его физической формой во время... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:02
2024-01-11T12:02
2024-01-11T13:15
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владимир путин
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt поддержали решение президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году и восхитились его физической формой во время поездки на Чукотку."У Путина за всю жизнь оговорок меньше, чем Бербок в одной заграничной поездке", — заметил пользователь."Да он соображает лучше, чем большинство наших министров", — поддержал другой."По сравнению с правительством Германии Путин находится в отличной психической и физической форме!" — заявил третий."В отличие от Байдена, Путин уверенно стоит на ногах", — написал читатель."Для 71-летнего мужчины он находится в потрясающей форме", — заключили в дискуссии.В декабре Путин объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20221130/berbok-1835275877.html
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политика, германия, россия, владимир путин
Политика, Германия, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Читатели Die Welt
поддержали решение президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году и восхитились его физической формой во время поездки на Чукотку.
"У Путина за всю жизнь оговорок меньше, чем Бербок в одной заграничной поездке", — заметил пользователь.
"Да он соображает лучше, чем большинство наших министров", — поддержал другой.
"По сравнению с правительством Германии Путин находится в отличной психической и физической форме!" — заявил третий.
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"В отличие от Байдена, Путин уверенно стоит на ногах", — написал читатель.
"Для 71-летнего мужчины он находится в потрясающей форме", — заключили в дискуссии.
В декабре Путин объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
Совет Федерации
назначил выборы президента России
на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
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