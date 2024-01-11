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Путин предложил подумать о субсидировании каботажных перевозок - РИА Новости, 11.01.2024
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10:33 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/putin-1920673413.html
Путин предложил подумать о субсидировании каботажных перевозок
Путин предложил подумать о субсидировании каботажных перевозок - РИА Новости, 11.01.2024
Путин предложил подумать о субсидировании каботажных перевозок
Президент России Владимир Путин обещал подумать о субсидировании каботажных перевозок, например, при экспорте агропродукции. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:33
2024-01-11T10:33
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал подумать о субсидировании каботажных перевозок, например, при экспорте агропродукции. "Обязательно надо подумать, если мы субсидируем перевозки при экспорте, в том числе аграрной продукции, то для того, чтобы стабилизировать цены внутри страны, можно подумать и о субсидировании каботажных перевозок... Мы обязательно это проработаем, точно совершенно сформулируем соответствующее поручение правительства и Минэкономразвития поработает, и Минтранс поработает, и Минсельхоз, мы это все взвесим", - сказал Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, где прозвучало соответствующее предложение. По словам Путина, предложение о субсидировании каботажных перевозок целесообразно. "Я просто не хочу сейчас команды раздавать, надо посчитать, обязательно посчитаем. Но я считаю, это целесообразно", - отметил он.
https://ria.ru/20240111/putin-1920666299.html
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экономика, россия, дальний восток, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин предложил подумать о субсидировании каботажных перевозок

Путин: надо подумать о субсидиях каботажных перевозок при экспорте агропродукции

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал подумать о субсидировании каботажных перевозок, например, при экспорте агропродукции.
«
"Обязательно надо подумать, если мы субсидируем перевозки при экспорте, в том числе аграрной продукции, то для того, чтобы стабилизировать цены внутри страны, можно подумать и о субсидировании каботажных перевозок... Мы обязательно это проработаем, точно совершенно сформулируем соответствующее поручение правительства и Минэкономразвития поработает, и Минтранс поработает, и Минсельхоз, мы это все взвесим", - сказал Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, где прозвучало соответствующее предложение.
По словам Путина, предложение о субсидировании каботажных перевозок целесообразно. "Я просто не хочу сейчас команды раздавать, надо посчитать, обязательно посчитаем. Но я считаю, это целесообразно", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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