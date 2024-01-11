https://ria.ru/20240111/putin-1920673413.html

Путин предложил подумать о субсидировании каботажных перевозок

Путин предложил подумать о субсидировании каботажных перевозок - РИА Новости, 11.01.2024

Путин предложил подумать о субсидировании каботажных перевозок

Президент России Владимир Путин обещал подумать о субсидировании каботажных перевозок, например, при экспорте агропродукции. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:33

2024-01-11T10:33

2024-01-11T10:33

экономика

россия

дальний восток

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал подумать о субсидировании каботажных перевозок, например, при экспорте агропродукции. "Обязательно надо подумать, если мы субсидируем перевозки при экспорте, в том числе аграрной продукции, то для того, чтобы стабилизировать цены внутри страны, можно подумать и о субсидировании каботажных перевозок... Мы обязательно это проработаем, точно совершенно сформулируем соответствующее поручение правительства и Минэкономразвития поработает, и Минтранс поработает, и Минсельхоз, мы это все взвесим", - сказал Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, где прозвучало соответствующее предложение. По словам Путина, предложение о субсидировании каботажных перевозок целесообразно. "Я просто не хочу сейчас команды раздавать, надо посчитать, обязательно посчитаем. Но я считаю, это целесообразно", - отметил он.

https://ria.ru/20240111/putin-1920666299.html

россия

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экономика, россия, дальний восток, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)