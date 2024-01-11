https://ria.ru/20240111/putin-1920667009.html

Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга, заявил Путин

Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2024

Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга, заявил Путин

Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:55

2024-01-11T09:55

2024-01-11T09:55

общество

чукотка

москва

санкт-петербург

владимир путин

алексей репик

деловая россия

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга, считает президент РФ Владимир Путин. Президент в среду вечером прибыл в Хабаровский край после поездки в Чукотский автономный округ. Председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик на встрече Путина с дальневосточным бизнесом в четверг, говоря про мастер-планы развития дальневосточных городов, упомянул, в частности, про памятник Муравьеву-Амурскому, новый красивый театр в Хабаровске. При этом напомнил, что в центральной России сейчас столкнулись с сибирскими морозами, и в плане ЖКХ "не везде все прошло гладко". Инфраструктура, подчеркнул он, является ключевым фактором реализации всех планов и мастер-планов. "Вчера на Чукотке был – мало чем отличается от Москвы и Петербурга", - отметил Путин. Ранее правительство утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов. Такие мастер-планы, рассчитанные до 2030 года, предусматривают обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон.

https://ria.ru/20240111/putin-1920665055.html

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общество, чукотка, москва, санкт-петербург, владимир путин, алексей репик, деловая россия