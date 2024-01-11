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Более двух миллионов человек стали клиентами ПСБ в новых регионах России - РИА Новости, 11.01.2024
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12:16 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/psb-1920698439.html
Более двух миллионов человек стали клиентами ПСБ в новых регионах России
Более двух миллионов человек стали клиентами ПСБ в новых регионах России - РИА Новости, 11.01.2024
Более двух миллионов человек стали клиентами ПСБ в новых регионах России
Клиентами ПСБ в новых регионах стали уже почти 2,3 миллиона человек и более 80 тысяч компаний, сообщил директор департамента развития отдельных регионов ПСБ... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:16
2024-01-11T12:16
псб (банк псб)
регионы
россия
банки
донецкая народная республика
денис пушилин
выставка-форум "россия"
москва
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Клиентами ПСБ в новых регионах стали уже почти 2,3 миллиона человек и более 80 тысяч компаний, сообщил директор департамента развития отдельных регионов ПСБ Антон Коровкин в рамках бизнес-завтрака с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Мероприятие было посвящено вопросам формирования комфортной инвестиционной среды в ДНР, в том числе развитию современной финансовой инфраструктуры в новых субъектах. "&lt;…&gt; в кратчайшие сроки новые субъекты интегрированы в финансовую систему России, миллионы жителей новых регионов получили доступ к банковским услугам для решения своих вопросов, налажено бесперебойное сопровождение расчетов бизнеса, предприятия используют открывшиеся возможности для наращивания производства и торговли. ПСБ, содействуя восстановлению и развитию экономики регионов, принимает участие и в социальных проектах, внося свой вклад в восстановление мирной жизни в новых субъектах России, инвестируя в строительство спортивной инфраструктуры, общественно-культурных пространств и в другие социально важные проекты. Мы продолжим наращивать объемы участия ПСБ во всех направлениях социально-экономической жизни Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - отметил Коровкин, слова которого приводятся в сообщении. Кроме того, обеспечивая интеграцию новых регионов в финансовую систему России, ПСБ реализует национальные программы государственной поддержки - льготные программы кредитования министерства экономического развития и министерства сельского хозяйства и другие.
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россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
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псб (банк псб), регионы, россия, банки, донецкая народная республика, денис пушилин, выставка-форум "россия", москва
ПСБ (Банк ПСБ), Регионы, Россия, Банки, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Выставка-форум "Россия", Москва

Более двух миллионов человек стали клиентами ПСБ в новых регионах России

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Клиентами ПСБ в новых регионах стали уже почти 2,3 миллиона человек и более 80 тысяч компаний, сообщил директор департамента развития отдельных регионов ПСБ Антон Коровкин в рамках бизнес-завтрака с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.
Мероприятие было посвящено вопросам формирования комфортной инвестиционной среды в ДНР, в том числе развитию современной финансовой инфраструктуры в новых субъектах.
"<…> в кратчайшие сроки новые субъекты интегрированы в финансовую систему России, миллионы жителей новых регионов получили доступ к банковским услугам для решения своих вопросов, налажено бесперебойное сопровождение расчетов бизнеса, предприятия используют открывшиеся возможности для наращивания производства и торговли. ПСБ, содействуя восстановлению и развитию экономики регионов, принимает участие и в социальных проектах, внося свой вклад в восстановление мирной жизни в новых субъектах России, инвестируя в строительство спортивной инфраструктуры, общественно-культурных пространств и в другие социально важные проекты. Мы продолжим наращивать объемы участия ПСБ во всех направлениях социально-экономической жизни Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - отметил Коровкин, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, обеспечивая интеграцию новых регионов в финансовую систему России, ПСБ реализует национальные программы государственной поддержки - льготные программы кредитования министерства экономического развития и министерства сельского хозяйства и другие.
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Фрадков: ПСБ учитывает особенности клиентов в новых субъектах России
28 ноября 2023, 19:24
 
ПСБ (Банк ПСБ)РегионыРоссияБанкиДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВыставка-форум "Россия"Москва
 
 
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