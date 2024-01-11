https://ria.ru/20240111/psb-1920698439.html
Более двух миллионов человек стали клиентами ПСБ в новых регионах России
Более двух миллионов человек стали клиентами ПСБ в новых регионах России - РИА Новости, 11.01.2024
Более двух миллионов человек стали клиентами ПСБ в новых регионах России
Клиентами ПСБ в новых регионах стали уже почти 2,3 миллиона человек и более 80 тысяч компаний, сообщил директор департамента развития отдельных регионов ПСБ... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:16
2024-01-11T12:16
2024-01-11T12:16
псб (банк псб)
регионы
россия
банки
донецкая народная республика
денис пушилин
выставка-форум "россия"
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Клиентами ПСБ в новых регионах стали уже почти 2,3 миллиона человек и более 80 тысяч компаний, сообщил директор департамента развития отдельных регионов ПСБ Антон Коровкин в рамках бизнес-завтрака с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Мероприятие было посвящено вопросам формирования комфортной инвестиционной среды в ДНР, в том числе развитию современной финансовой инфраструктуры в новых субъектах. "<…> в кратчайшие сроки новые субъекты интегрированы в финансовую систему России, миллионы жителей новых регионов получили доступ к банковским услугам для решения своих вопросов, налажено бесперебойное сопровождение расчетов бизнеса, предприятия используют открывшиеся возможности для наращивания производства и торговли. ПСБ, содействуя восстановлению и развитию экономики регионов, принимает участие и в социальных проектах, внося свой вклад в восстановление мирной жизни в новых субъектах России, инвестируя в строительство спортивной инфраструктуры, общественно-культурных пространств и в другие социально важные проекты. Мы продолжим наращивать объемы участия ПСБ во всех направлениях социально-экономической жизни Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - отметил Коровкин, слова которого приводятся в сообщении. Кроме того, обеспечивая интеграцию новых регионов в финансовую систему России, ПСБ реализует национальные программы государственной поддержки - льготные программы кредитования министерства экономического развития и министерства сельского хозяйства и другие.
https://ria.ru/20231128/psb-1912482776.html
россия
донецкая народная республика
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_053c44eb4cc17218961ae25f196d3fd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), регионы, россия, банки, донецкая народная республика, денис пушилин, выставка-форум "россия", москва
ПСБ (Банк ПСБ), Регионы, Россия, Банки, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Выставка-форум "Россия", Москва