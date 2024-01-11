https://ria.ru/20240111/promakh-1920647949.html

"Путин увидел". В США забили тревогу из-за "позорного промаха" Пентагона

"Путин увидел". В США забили тревогу из-за "позорного промаха" Пентагона - РИА Новости, 11.01.2024

"Путин увидел". В США забили тревогу из-за "позорного промаха" Пентагона

Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США, заявила ведущая Fox News Ребекка Грант. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T06:41

2024-01-11T06:41

2024-01-11T06:41

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США, заявила ведущая Fox News Ребекка Грант."Можете не сомневаться, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин извлекли важную информацию из последнего провала администрации Байдена в сфере национальной безопасности", — сказала она.По ее словам, "позорный промах" Пентагона показал всем миру, что у американского военного руководства есть очевидные проблемы с дисциплиной и контролем."Путин увидел, что принятие решений в области национальной безопасности США может легко споткнуться", — заявила журналистка.Как отметила Грант, эта ситуация показала России, что Штаты "совершенно безынициативны" в вопросах безопасности и обороны страны.На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон в течение трех дней держал в тайне от Белого дома информацию о местонахождении Остина.Министр обороны США попал в больницу 1 января из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Сам глава Пентагона ранее заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.

https://ria.ru/20240111/kiev-1920638713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, китай, ллойд остин, владимир путин, си цзиньпин, министерство обороны сша