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"Путин увидел". В США забили тревогу из-за "позорного промаха" Пентагона - РИА Новости, 11.01.2024
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06:41 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/promakh-1920647949.html
"Путин увидел". В США забили тревогу из-за "позорного промаха" Пентагона
"Путин увидел". В США забили тревогу из-за "позорного промаха" Пентагона - РИА Новости, 11.01.2024
"Путин увидел". В США забили тревогу из-за "позорного промаха" Пентагона
Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США, заявила ведущая Fox News Ребекка Грант. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T06:41
2024-01-11T06:41
в мире
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китай
ллойд остин
владимир путин
си цзиньпин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США, заявила ведущая Fox News Ребекка Грант."Можете не сомневаться, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин извлекли важную информацию из последнего провала администрации Байдена в сфере национальной безопасности", — сказала она.По ее словам, "позорный промах" Пентагона показал всем миру, что у американского военного руководства есть очевидные проблемы с дисциплиной и контролем."Путин увидел, что принятие решений в области национальной безопасности США может легко споткнуться", — заявила журналистка.Как отметила Грант, эта ситуация показала России, что Штаты "совершенно безынициативны" в вопросах безопасности и обороны страны.На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон в течение трех дней держал в тайне от Белого дома информацию о местонахождении Остина.Министр обороны США попал в больницу 1 января из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Сам глава Пентагона ранее заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.
https://ria.ru/20240111/kiev-1920638713.html
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в мире, россия, сша, китай, ллойд остин, владимир путин, си цзиньпин, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Китай, Ллойд Остин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Министерство обороны США
"Путин увидел". В США забили тревогу из-за "позорного промаха" Пентагона

Fox News: тайная госпитализация Остина указала России на слабости США

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США, заявила ведущая Fox News Ребекка Грант.
«
"Можете не сомневаться, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин извлекли важную информацию из последнего провала администрации Байдена в сфере национальной безопасности", — сказала она.
По ее словам, "позорный промах" Пентагона показал всем миру, что у американского военного руководства есть очевидные проблемы с дисциплиной и контролем.
"Путин увидел, что принятие решений в области национальной безопасности США может легко споткнуться", — заявила журналистка.
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Как отметила Грант, эта ситуация показала России, что Штаты "совершенно безынициативны" в вопросах безопасности и обороны страны.
На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон в течение трех дней держал в тайне от Белого дома информацию о местонахождении Остина.
Министр обороны США попал в больницу 1 января из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Сам глава Пентагона ранее заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.
Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.
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В миреРоссияСШАКитайЛлойд ОстинВладимир ПутинСи ЦзиньпинМинистерство обороны США
 
 
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