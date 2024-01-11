https://ria.ru/20240111/promakh-1920647949.html
"Путин увидел". В США забили тревогу из-за "позорного промаха" Пентагона
"Путин увидел". В США забили тревогу из-за "позорного промаха" Пентагона - РИА Новости, 11.01.2024
"Путин увидел". В США забили тревогу из-за "позорного промаха" Пентагона
Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США, заявила ведущая Fox News Ребекка Грант. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T06:41
2024-01-11T06:41
2024-01-11T06:41
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США, заявила ведущая Fox News Ребекка Грант."Можете не сомневаться, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин извлекли важную информацию из последнего провала администрации Байдена в сфере национальной безопасности", — сказала она.По ее словам, "позорный промах" Пентагона показал всем миру, что у американского военного руководства есть очевидные проблемы с дисциплиной и контролем."Путин увидел, что принятие решений в области национальной безопасности США может легко споткнуться", — заявила журналистка.Как отметила Грант, эта ситуация показала России, что Штаты "совершенно безынициативны" в вопросах безопасности и обороны страны.На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон в течение трех дней держал в тайне от Белого дома информацию о местонахождении Остина.Министр обороны США попал в больницу 1 января из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Сам глава Пентагона ранее заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.
https://ria.ru/20240111/kiev-1920638713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, ллойд остин, владимир путин, си цзиньпин, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Китай, Ллойд Остин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Министерство обороны США
"Путин увидел". В США забили тревогу из-за "позорного промаха" Пентагона
Fox News: тайная госпитализация Остина указала России на слабости США
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США, заявила ведущая Fox News
Ребекка Грант.
«
"Можете не сомневаться, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин извлекли важную информацию из последнего провала администрации Байдена в сфере национальной безопасности", — сказала она.
По ее словам, "позорный промах" Пентагона показал всем миру, что у американского военного руководства есть очевидные проблемы с дисциплиной и контролем.
"Путин увидел, что принятие решений в области национальной безопасности США может легко споткнуться", — заявила журналистка.
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Как отметила Грант, эта ситуация показала России, что Штаты "совершенно безынициативны" в вопросах безопасности и обороны страны.
На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон в течение трех дней держал в тайне от Белого дома информацию о местонахождении Остина.
Министр обороны США попал в больницу 1 января из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Сам глава Пентагона ранее заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.
Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.
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