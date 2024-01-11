https://ria.ru/20240111/peregovory-1920825474.html
Российское посольство прокомментировало срыв переговоров Джонсоном
Российское посольство прокомментировало срыв переговоров Джонсоном - РИА Новости, 11.01.2024
Российское посольство прокомментировало срыв переговоров Джонсоном
Посольство России в Лондоне, комментируя недавние попытки британского экс-премьера Бориса Джонсона оправдаться за срыв мирной сделки между Москвой и Киевом,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T22:31
2024-01-11T22:31
2024-01-11T22:31
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Посольство России в Лондоне, комментируя недавние попытки британского экс-премьера Бориса Джонсона оправдаться за срыв мирной сделки между Москвой и Киевом, заявило, что украинский конфликт был для политика перспективным шансом реанимировать свою карьеру, говорится в комментарии, переданном в распоряжение РИА Новости. Ранее сообщалось, что Джонсон отрицает свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной еще весной 2022 года. Политик назвал все обвинения "полной чушью и российской пропагандой". "Напомним, что к началу СВО премьерство Бориса Джонсона уже висело на волоске. А потому украинский конфликт был воспринят им как перспективный шанс реанимировать свою карьеру. Ни о каком радении за будущее Украины и украинцев речи, конечно, не шло – только самопиар и политическое выживание", - говорится в комментарии. В дипмиссии заявили, что "способность экс-премьера отрицать очевидное давно стала нарицательной", и напомнили о "трагических последствиях" его решения сорвать утверждение проекта "Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", подготовленного в ходе переговоров. "Это открывало возможность прекратить боевые действия, избежать затягивания пагубного для Украины конфликта, гарантировать мирный внеблоковый статус страны и, главное, предотвратить новые жертвы и разрушения... Понимает ли сам бывший премьер, какую ответственность он за это несет? Хотя, наверное, в нынешней ситуации это ему безразлично", - отметили в посольстве. В диппредставительстве также указали, что, несмотря на попытки отрицать ответственность, заявления Джонсона в своё оправдание всё равно не противоречат резонансному признанию в Киеве о срыве сделки. "(Джонсон) прямо заявил, что "любая сделка с Россией будет весьма гнилой"... Рекомендовал продолжать боевые действия, ведь "Россия должна проиграть", - прокомментировали в посольстве заявления Джонсона в западных СМИ в ответ на обвинения Москвы. "На этом фоне самооправдательные оговорки экс-премьера, будто конечное решение оставалось за украинцами, – "в пользу бедных". Очевидно, что тогда Владимиру Зеленскому хватило и подобного недвусмысленного сигнала от "главного доброжелателя", чтобы выйти из переговорного процесса", - подчеркнули в дипмиссии. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240111/reshenie-1920799891.html
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920773157.html
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в мире, украина, борис джонсон, владимир зеленский, верховная рада украины, россия, киев, давид арахамия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Россия, Киев, Давид Арахамия
Российское посольство прокомментировало срыв переговоров Джонсоном
Посольство РФ: конфликт на Украине был для Джонсона шансом реанимировать карьеру
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Посольство России в Лондоне, комментируя недавние попытки британского экс-премьера Бориса Джонсона оправдаться за срыв мирной сделки между Москвой и Киевом, заявило, что украинский конфликт был для политика перспективным шансом реанимировать свою карьеру, говорится в комментарии, переданном в распоряжение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Джонсон отрицает свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией
и Украиной
еще весной 2022 года. Политик назвал все обвинения "полной чушью и российской пропагандой".
"Россия уже не та". В США заговорили о серьезном преступлении стран Запада
"Напомним, что к началу СВО премьерство Бориса Джонсона уже висело на волоске. А потому украинский конфликт был воспринят им как перспективный шанс реанимировать свою карьеру. Ни о каком радении за будущее Украины и украинцев речи, конечно, не шло – только самопиар и политическое выживание", - говорится в комментарии.
В дипмиссии заявили, что "способность экс-премьера отрицать очевидное давно стала нарицательной", и напомнили о "трагических последствиях" его решения сорвать утверждение проекта "Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", подготовленного в ходе переговоров.
"Это открывало возможность прекратить боевые действия, избежать затягивания пагубного для Украины конфликта, гарантировать мирный внеблоковый статус страны и, главное, предотвратить новые жертвы и разрушения... Понимает ли сам бывший премьер, какую ответственность он за это несет? Хотя, наверное, в нынешней ситуации это ему безразлично", - отметили в посольстве.
В диппредставительстве также указали, что, несмотря на попытки отрицать ответственность, заявления Джонсона в своё оправдание всё равно не противоречат резонансному признанию в Киеве
о срыве сделки. "(Джонсон) прямо заявил, что "любая сделка с Россией будет весьма гнилой"... Рекомендовал продолжать боевые действия, ведь "Россия должна проиграть", - прокомментировали в посольстве заявления Джонсона в западных СМИ в ответ на обвинения Москвы
.
"Украина — труп": киевские пропагандисты побежали из страны
"На этом фоне самооправдательные оговорки экс-премьера, будто конечное решение оставалось за украинцами, – "в пользу бедных". Очевидно, что тогда Владимиру Зеленскому
хватило и подобного недвусмысленного сигнала от "главного доброжелателя", чтобы выйти из переговорного процесса", - подчеркнули в дипмиссии.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде
и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия
заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле
бывший тогда премьером Великобритании
Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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