https://ria.ru/20240111/pensiya-1920679803.html

Россияне назвали сумму "пенсии мечты"

Россияне назвали сумму "пенсии мечты" - РИА Новости, 11.01.2024

Россияне назвали сумму "пенсии мечты"

Среднестатистический работающий россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47 600 рублей, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:59

2024-01-11T10:59

2024-01-11T11:58

общество

россия

москва

санкт-петербург

superjob

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Среднестатистический работающий россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47 600 рублей, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob."По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20 262,40 рублей (по стране в целом). Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше — 47 600 рублей в месяц", — пишет сервис.При этом мужчины оценивают достойную пенсию в 48 700 рублей, женщины — в 46 700 рублей.Выше всего запросы у москвичей и петербуржцев. Так, жители Москвы настроены на пенсию в 51 500 рублей, Санкт-Петербурга — на 49 000 рублей. В Тюмени хотели бы получать 48 900 рублей.Осенью в России приняли закон, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей.

https://ria.ru/20231127/pensii-1912221708.html

россия

москва

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общество, россия, москва, санкт-петербург, superjob