https://ria.ru/20240111/pensiya-1920679803.html
Россияне назвали сумму "пенсии мечты"
Россияне назвали сумму "пенсии мечты" - РИА Новости, 11.01.2024
Россияне назвали сумму "пенсии мечты"
Среднестатистический работающий россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47 600 рублей, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:59
2024-01-11T10:59
2024-01-11T11:58
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Среднестатистический работающий россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47 600 рублей, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob."По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20 262,40 рублей (по стране в целом). Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше — 47 600 рублей в месяц", — пишет сервис.При этом мужчины оценивают достойную пенсию в 48 700 рублей, женщины — в 46 700 рублей.Выше всего запросы у москвичей и петербуржцев. Так, жители Москвы настроены на пенсию в 51 500 рублей, Санкт-Петербурга — на 49 000 рублей. В Тюмени хотели бы получать 48 900 рублей.Осенью в России приняли закон, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей.
https://ria.ru/20231127/pensii-1912221708.html
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общество, россия, москва, санкт-петербург, superjob
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, SuperJob
Россияне назвали сумму "пенсии мечты"
SuperJob: экономически активные россияне мечтают о пенсии в 47 600 рублей