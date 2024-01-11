https://ria.ru/20240111/operatsiya-1920677741.html

Российские врачи прооперировали девочку с двумя матками

Российские врачи прооперировали девочку с двумя матками - РИА Новости, 11.01.2024

Российские врачи прооперировали девочку с двумя матками

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в Люберцах прооперировали 11-летнюю девочку с воспалением второй матки, сейчас... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:51

2024-01-11T10:51

2024-01-11T10:52

люберцы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в Люберцах прооперировали 11-летнюю девочку с воспалением второй матки, сейчас пациентка выписана на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила 11-летняя девочка в тяжелом состоянии с жалобами на сильное вздутие и асимметрию живота, которые беспокоили ее в течение трех месяцев. Проведенное исследование органов малого таза показало, что у пациентки было две матки, в одной из которых наблюдался выраженный воспалительный процесс", - отметили в пресс-службе Минздрава. По словам заведующего отделением детской хирургии Владимира Трунова, слова которого приводятся в сообщении, заполненная гноем матка не только полностью теряет свою функцию, но и несет в себе прямую угрозу перитонита, что может оказаться критическим для жизни ребенка. Поэтому врачами было принято решение об удалении нагноившейся правой матки с полным сохранением левой. Уточняется, что на данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

https://radiosputnik.ru/20240111/konfeta-1920482169.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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люберцы, московская область (подмосковье)