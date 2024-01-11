Глава "Справедливой России" прокомментировал смерть Соломина
Миронов: на таких людях, как Соломин, держится культура России
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На таких людях, как актер и режиссер Юрий Соломин, держится российская культура, он всегда был энергичным и готовым созидать, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов, говоря об уходе из жизни Соломина.
Соломин умер в четверг на 89-м году жизни.
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"От нас ушла эпоха ... Он всегда был сильным, энергичным, готовым творить и созидать. Мы часто встречались с ним, общались лично, я поздравлял Юрия Мефодьевича с праздниками, приглашал к себе в Госдуму. На таких людях, как Юрий Соломин, держится наша культура", - написал Миронов в своём Telegram-канале.
Миронов напомнил, что миллионы зрителей помнят Соломина в ярких кинообразах Павла Кольцова из телефильма "Адъютант его превосходительства", Ивана Телегина из военно-исторической картины "Хождение по мукам", трактирщика Эмиля из киноленты Марка Захарова "Обыкновенное чудо", учёного и писателя Владимира Арсеньева из оскароносного фильма "Дерсу Узала": "его герои разные, но всех их объединяют тонкая душа и благородство". По словам парламентария, о работе Соломина в Малом театре красноречиво говорит факт того, что – в апреле 2019 года Минкульт подписал с ним бессрочный контракт на продолжение работы в должности худрука.
"Нам вас будет не хватать... Вы навсегда в нашей памяти", - заключил Миронов.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.