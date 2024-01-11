Рейтинг@Mail.ru
Глава "Справедливой России" прокомментировал смерть Соломина - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/obschestvo-1920731152.html
Глава "Справедливой России" прокомментировал смерть Соломина
Глава "Справедливой России" прокомментировал смерть Соломина - РИА Новости, 11.01.2024
Глава "Справедливой России" прокомментировал смерть Соломина
На таких людях, как актер и режиссер Юрий Соломин, держится российская культура, он всегда был энергичным и готовым созидать, заявил лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:26
2024-01-11T14:26
чита
юрий соломин
сергей миронов
малый театр
госдума рф
умер юрий соломин
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920714888_562:415:3261:1933_1920x0_80_0_0_d6e05a29569fe2f946add8e4aea14439.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На таких людях, как актер и режиссер Юрий Соломин, держится российская культура, он всегда был энергичным и готовым созидать, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов, говоря об уходе из жизни Соломина. Соломин умер в четверг на 89-м году жизни. "От нас ушла эпоха ... Он всегда был сильным, энергичным, готовым творить и созидать. Мы часто встречались с ним, общались лично, я поздравлял Юрия Мефодьевича с праздниками, приглашал к себе в Госдуму. На таких людях, как Юрий Соломин, держится наша культура", - написал Миронов в своём Telegram-канале. Миронов напомнил, что миллионы зрителей помнят Соломина в ярких кинообразах Павла Кольцова из телефильма "Адъютант его превосходительства", Ивана Телегина из военно-исторической картины "Хождение по мукам", трактирщика Эмиля из киноленты Марка Захарова "Обыкновенное чудо", учёного и писателя Владимира Арсеньева из оскароносного фильма "Дерсу Узала": "его герои разные, но всех их объединяют тонкая душа и благородство". По словам парламентария, о работе Соломина в Малом театре красноречиво говорит факт того, что – в апреле 2019 года Минкульт подписал с ним бессрочный контракт на продолжение работы в должности худрука. "Нам вас будет не хватать... Вы навсегда в нашей памяти", - заключил Миронов. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
https://ria.ru/20240111/solomin-1907890779.html
https://ria.ru/20240111/solomin-1920726459.html
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920714888_532:0:3261:2047_1920x0_80_0_0_a854d0368f54a1b7a6e37316150354d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чита, юрий соломин, сергей миронов, малый театр, госдума рф, умер юрий соломин, справедливая россия
Чита, Юрий Соломин, Сергей Миронов, Малый театр, Госдума РФ, Умер Юрий Соломин, Справедливая Россия
Глава "Справедливой России" прокомментировал смерть Соломина

Миронов: на таких людях, как Соломин, держится культура России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На таких людях, как актер и режиссер Юрий Соломин, держится российская культура, он всегда был энергичным и готовым созидать, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов, говоря об уходе из жизни Соломина.
Соломин умер в четверг на 89-м году жизни.
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Биография Юрия Соломина
13:39
«
"От нас ушла эпоха ... Он всегда был сильным, энергичным, готовым творить и созидать. Мы часто встречались с ним, общались лично, я поздравлял Юрия Мефодьевича с праздниками, приглашал к себе в Госдуму. На таких людях, как Юрий Соломин, держится наша культура", - написал Миронов в своём Telegram-канале.
Миронов напомнил, что миллионы зрителей помнят Соломина в ярких кинообразах Павла Кольцова из телефильма "Адъютант его превосходительства", Ивана Телегина из военно-исторической картины "Хождение по мукам", трактирщика Эмиля из киноленты Марка Захарова "Обыкновенное чудо", учёного и писателя Владимира Арсеньева из оскароносного фильма "Дерсу Узала": "его герои разные, но всех их объединяют тонкая душа и благородство". По словам парламентария, о работе Соломина в Малом театре красноречиво говорит факт того, что – в апреле 2019 года Минкульт подписал с ним бессрочный контракт на продолжение работы в должности худрука.
"Нам вас будет не хватать... Вы навсегда в нашей памяти", - заключил Миронов.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Прощание с Юрием Соломиным пройдет в Малом театре 15 января
14:10
 
ЧитаЮрий СоломинСергей МироновМалый театрГосдума РФУмер Юрий СоломинСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала