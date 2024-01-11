https://ria.ru/20240111/obschestvo-1920731152.html

Глава "Справедливой России" прокомментировал смерть Соломина

Глава "Справедливой России" прокомментировал смерть Соломина - РИА Новости, 11.01.2024

Глава "Справедливой России" прокомментировал смерть Соломина

На таких людях, как актер и режиссер Юрий Соломин, держится российская культура, он всегда был энергичным и готовым созидать, заявил лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:26

2024-01-11T14:26

2024-01-11T14:26

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юрий соломин

сергей миронов

малый театр

госдума рф

умер юрий соломин

справедливая россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На таких людях, как актер и режиссер Юрий Соломин, держится российская культура, он всегда был энергичным и готовым созидать, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов, говоря об уходе из жизни Соломина. Соломин умер в четверг на 89-м году жизни. "От нас ушла эпоха ... Он всегда был сильным, энергичным, готовым творить и созидать. Мы часто встречались с ним, общались лично, я поздравлял Юрия Мефодьевича с праздниками, приглашал к себе в Госдуму. На таких людях, как Юрий Соломин, держится наша культура", - написал Миронов в своём Telegram-канале. Миронов напомнил, что миллионы зрителей помнят Соломина в ярких кинообразах Павла Кольцова из телефильма "Адъютант его превосходительства", Ивана Телегина из военно-исторической картины "Хождение по мукам", трактирщика Эмиля из киноленты Марка Захарова "Обыкновенное чудо", учёного и писателя Владимира Арсеньева из оскароносного фильма "Дерсу Узала": "его герои разные, но всех их объединяют тонкая душа и благородство". По словам парламентария, о работе Соломина в Малом театре красноречиво говорит факт того, что – в апреле 2019 года Минкульт подписал с ним бессрочный контракт на продолжение работы в должности худрука. "Нам вас будет не хватать... Вы навсегда в нашей памяти", - заключил Миронов. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

https://ria.ru/20240111/solomin-1907890779.html

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чита, юрий соломин, сергей миронов, малый театр, госдума рф, умер юрий соломин, справедливая россия