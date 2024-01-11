https://ria.ru/20240111/myaso-1920650546.html

Абрамченко рассказала об объемах производства мяса птицы

Абрамченко рассказала об объемах производства мяса птицы - РИА Новости, 11.01.2024

Абрамченко рассказала об объемах производства мяса птицы

Производство мяса птицы в России в 2023 году предварительно сохранилось на уровне 2022 года, однако в этом году объем вырастет на 150 тысяч тонн, заявила в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T07:20

2024-01-11T07:20

2024-01-11T07:20

экономика

россия

виктория абрамченко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

национальный союз птицеводов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854953435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e3259683193da929293d35d02247d06.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Производство мяса птицы в России в 2023 году предварительно сохранилось на уровне 2022 года, однако в этом году объем вырастет на 150 тысяч тонн, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "По 2023 году производство мяса птицы будет на уровне 2022-го. Производители обещают рост около 3%, но мы все-таки склоняемся к уровню прошлого года. А вот в 2024 году, благодаря принятым мерам, плюс 150 тысяч тонн ждем рост производства", - сообщила Абрамченко, добавив, что самообеспеченность по мясу птицы будет выше 100%. Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в РФ было произведено 3,1 миллиона тонн охлажденного мяса птицы - на 0,2% больше, чем за тот же период год назад. Между тем, в ноябре объем выпуска снизился на 3,7%, до 284,4 тысячи тонн. По мнению гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, производство птицеводческой продукции в России вырастет и по итогам 2023 года, и в 2024 году - за счет расширения мер господдержки. В свою очередь мясо кур в РФ в прошлом году дорожало с апреля, а вниз цены пошли лишь в конце ноября. Согласно последним данным Росстата, мясо кур в РФ за неделю с 19 по 25 декабря подешевело на 0,82%, но с начала года его средняя цена выросла на 27,71%. Цены на продукцию птицеводства в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, отмечали ранее в Минсельхозе, реализуя для увеличения предложения и меры для поддержки производителей: в частности, с компаниями был согласован план дополнительного наращивания производства и расширены направления целевого использования льготных инвесткредитов для бройлерных производств.

https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920633590.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, виктория абрамченко, федеральная служба государственной статистики (росстат), национальный союз птицеводов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)