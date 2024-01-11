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Абрамченко рассказала об объемах производства мяса птицы
Абрамченко рассказала об объемах производства мяса птицы - РИА Новости, 11.01.2024
Абрамченко рассказала об объемах производства мяса птицы
Производство мяса птицы в России в 2023 году предварительно сохранилось на уровне 2022 года, однако в этом году объем вырастет на 150 тысяч тонн, заявила в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T07:20
2024-01-11T07:20
2024-01-11T07:20
экономика
россия
виктория абрамченко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
национальный союз птицеводов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Производство мяса птицы в России в 2023 году предварительно сохранилось на уровне 2022 года, однако в этом году объем вырастет на 150 тысяч тонн, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "По 2023 году производство мяса птицы будет на уровне 2022-го. Производители обещают рост около 3%, но мы все-таки склоняемся к уровню прошлого года. А вот в 2024 году, благодаря принятым мерам, плюс 150 тысяч тонн ждем рост производства", - сообщила Абрамченко, добавив, что самообеспеченность по мясу птицы будет выше 100%. Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в РФ было произведено 3,1 миллиона тонн охлажденного мяса птицы - на 0,2% больше, чем за тот же период год назад. Между тем, в ноябре объем выпуска снизился на 3,7%, до 284,4 тысячи тонн. По мнению гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, производство птицеводческой продукции в России вырастет и по итогам 2023 года, и в 2024 году - за счет расширения мер господдержки. В свою очередь мясо кур в РФ в прошлом году дорожало с апреля, а вниз цены пошли лишь в конце ноября. Согласно последним данным Росстата, мясо кур в РФ за неделю с 19 по 25 декабря подешевело на 0,82%, но с начала года его средняя цена выросла на 27,71%. Цены на продукцию птицеводства в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, отмечали ранее в Минсельхозе, реализуя для увеличения предложения и меры для поддержки производителей: в частности, с компаниями был согласован план дополнительного наращивания производства и расширены направления целевого использования льготных инвесткредитов для бройлерных производств.
https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920633590.html
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экономика, россия, виктория абрамченко, федеральная служба государственной статистики (росстат), национальный союз птицеводов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Национальный союз птицеводов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Абрамченко рассказала об объемах производства мяса птицы
Абрамченко: Россия сохранила объем производства мяса птицы на уровне 2022 года