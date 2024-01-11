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В Ленинградской области задержали мигранта, избивавшего шестилетнюю девочку
В Ленинградской области задержали мигранта, избивавшего шестилетнюю девочку - РИА Новости, 11.01.2024
В Ленинградской области задержали мигранта, избивавшего шестилетнюю девочку
В Гатчинском районе Ленобласти задержан мигрант, избивавший шестилетнюю дочь своей подруги, ее крики услышали соседи и вызвали наряд полиции, сообщает... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:20
2024-01-11T11:20
2024-01-11T11:20
происшествия
ленинградская область
гатчинский район
гатчина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. В Гатчинском районе Ленобласти задержан мигрант, избивавший шестилетнюю дочь своей подруги, ее крики услышали соседи и вызвали наряд полиции, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. В 0.45 четверга в дежурную часть поступило сообщение от соседей о том, что в Гатчине в квартире дома №2 по улице Филиппова находится ребенок, который просит о помощи. Выяснилось, что 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, "по внешнему виду находящийся в состоянии опьянения, причинил телесные повреждения 6-летней дочери своей сожительницы". Мать ребенка в квартире отсутствовала. В ГУМВД добавили, что девочка была передана врачам скорой, которые диагностировали у нее различные ушибы и после оказания медицинской помощи передали матери. "Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба. Также правоохранительные органы намерены дать правовую оценку действиям матери ребенка.
https://ria.ru/20240110/sud-1920515393.html
ленинградская область
гатчинский район
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происшествия, ленинградская область, гатчинский район, гатчина
Происшествия, Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина
В Ленинградской области задержали мигранта, избивавшего шестилетнюю девочку
МВД: в Ленинградской области задержан мигрант, избивавший дочь своей подруги