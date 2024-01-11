https://ria.ru/20240111/murmansk-1920711882.html

Жители Мурманска отметили окончание полярной ночи, длившейся 40 дней

Жители Мурманска отметили окончание полярной ночи, длившейся 40 дней - РИА Новости, 11.01.2024

Жители Мурманска отметили окончание полярной ночи, длившейся 40 дней

Жители Мурманска по традиции в первый день после окончания полярной ночи, которая на этой широте длится 40 дней, поднялись на самую высокую гору в городе -... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:11

2024-01-11T13:11

2024-01-11T13:11

общество

мурманск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_0:114:3071:1841_1920x0_80_0_0_fa9606b9016402a067d20ee9f7b257bb.jpg

МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Жители Мурманска по традиции в первый день после окончания полярной ночи, которая на этой широте длится 40 дней, поднялись на самую высокую гору в городе - Солнечную, чтобы встретить первый рассвет после полярной ночи, солнце показалось на несколько минут, залив золотым светом горизонт, передает корреспондент РИА Новости. Встреча первого рассвета после длинной полярной ночи – традиционная акция, зародившаяся в 2007-м году. Тогда же у мурманчан появились и традиции – собираться на Солнечной горке в любую погоду, пить морошковый чай и петь песню "Луч солнца золотого…" из советского мультфильма "Бременские музыканты". По прогнозу, солнце взошло около 12.45, его краешек цвета расплавленного золота собравшиеся увидели чуть раньше, а длина первого светового дня в Мурманске составляет около 20 минут. Однако для северян, проживших 40 дней вообще без солнца, и эти 20 минут – повод радоваться и наблюдать за тем, как растет продолжительность светового дня. По данным метеорологов, днем в Мурманске наблюдается кучевая облачность, временами налетают снежные заряды с Баренцева моря. Однако самые терпеливые все же сумели увидеть "луч солнца золотого", сделать фотографии и зарядиться хорошим настроением. К Солнечной горке мурманчан обычно доставляют бесплатные автобусы. Количество участников встречи солнца зависит от погоды, бывало, что на гору поднимались больше тысячи человек. Чаще всего северная погода не позволяет увидеть первые лучи солнца, в хорошую же погоду виден лишь отсвет небесного светила или самый краешек солнца. Но для большинства участников эта акция носит символических характер. Врачи считают, что период выхода из полярной ночи является не менее стрессовым для организма человека, чем сама полярная ночь. В этот период северянам рекомендуют есть больше свежих овощей и фруктов, находиться больше времени на свежем воздухе, соблюдать режим сна и бодрствования. В период полярной ночи и некоторое время после нее уроки в школах сокращены, во многих учебных заведениях они начинаются чуть позже обычного.

https://ria.ru/20231221/siyanie-1916510052.html

https://ria.ru/20230919/siyanie-1897151241.html

https://ria.ru/20231219/murmansk-1916508683.html

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, мурманск