Рейтинг@Mail.ru
Жители Мурманска отметили окончание полярной ночи, длившейся 40 дней - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/murmansk-1920711882.html
Жители Мурманска отметили окончание полярной ночи, длившейся 40 дней
Жители Мурманска отметили окончание полярной ночи, длившейся 40 дней - РИА Новости, 11.01.2024
Жители Мурманска отметили окончание полярной ночи, длившейся 40 дней
Жители Мурманска по традиции в первый день после окончания полярной ночи, которая на этой широте длится 40 дней, поднялись на самую высокую гору в городе -... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:11
2024-01-11T13:11
общество
мурманск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_0:114:3071:1841_1920x0_80_0_0_fa9606b9016402a067d20ee9f7b257bb.jpg
МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Жители Мурманска по традиции в первый день после окончания полярной ночи, которая на этой широте длится 40 дней, поднялись на самую высокую гору в городе - Солнечную, чтобы встретить первый рассвет после полярной ночи, солнце показалось на несколько минут, залив золотым светом горизонт, передает корреспондент РИА Новости. Встреча первого рассвета после длинной полярной ночи – традиционная акция, зародившаяся в 2007-м году. Тогда же у мурманчан появились и традиции – собираться на Солнечной горке в любую погоду, пить морошковый чай и петь песню "Луч солнца золотого…" из советского мультфильма "Бременские музыканты". По прогнозу, солнце взошло около 12.45, его краешек цвета расплавленного золота собравшиеся увидели чуть раньше, а длина первого светового дня в Мурманске составляет около 20 минут. Однако для северян, проживших 40 дней вообще без солнца, и эти 20 минут – повод радоваться и наблюдать за тем, как растет продолжительность светового дня. По данным метеорологов, днем в Мурманске наблюдается кучевая облачность, временами налетают снежные заряды с Баренцева моря. Однако самые терпеливые все же сумели увидеть "луч солнца золотого", сделать фотографии и зарядиться хорошим настроением. К Солнечной горке мурманчан обычно доставляют бесплатные автобусы. Количество участников встречи солнца зависит от погоды, бывало, что на гору поднимались больше тысячи человек. Чаще всего северная погода не позволяет увидеть первые лучи солнца, в хорошую же погоду виден лишь отсвет небесного светила или самый краешек солнца. Но для большинства участников эта акция носит символических характер. Врачи считают, что период выхода из полярной ночи является не менее стрессовым для организма человека, чем сама полярная ночь. В этот период северянам рекомендуют есть больше свежих овощей и фруктов, находиться больше времени на свежем воздухе, соблюдать режим сна и бодрствования. В период полярной ночи и некоторое время после нее уроки в школах сокращены, во многих учебных заведениях они начинаются чуть позже обычного.
https://ria.ru/20231221/siyanie-1916510052.html
https://ria.ru/20230919/siyanie-1897151241.html
https://ria.ru/20231219/murmansk-1916508683.html
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_89cba608c73951de635b503d7a9f1304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мурманск
Общество, Мурманск
Жители Мурманска отметили окончание полярной ночи, длившейся 40 дней

Жители Мурманска празднично встретили солнце после 40-дневной полярной ночи

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Мурманск с вертолета
Вид на Мурманск с вертолета - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вид на Мурманск с вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Жители Мурманска по традиции в первый день после окончания полярной ночи, которая на этой широте длится 40 дней, поднялись на самую высокую гору в городе - Солнечную, чтобы встретить первый рассвет после полярной ночи, солнце показалось на несколько минут, залив золотым светом горизонт, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча первого рассвета после длинной полярной ночи – традиционная акция, зародившаяся в 2007-м году. Тогда же у мурманчан появились и традиции – собираться на Солнечной горке в любую погоду, пить морошковый чай и петь песню "Луч солнца золотого…" из советского мультфильма "Бременские музыканты".
Охота на северное сияние в Заполярье - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Зеленый дракон в ночном небе: куда и когда ехать за полярным сиянием
21 декабря 2023, 08:00
По прогнозу, солнце взошло около 12.45, его краешек цвета расплавленного золота собравшиеся увидели чуть раньше, а длина первого светового дня в Мурманске составляет около 20 минут. Однако для северян, проживших 40 дней вообще без солнца, и эти 20 минут – повод радоваться и наблюдать за тем, как растет продолжительность светового дня.
По данным метеорологов, днем в Мурманске наблюдается кучевая облачность, временами налетают снежные заряды с Баренцева моря. Однако самые терпеливые все же сумели увидеть "луч солнца золотого", сделать фотографии и зарядиться хорошим настроением.
Северное сияние в Ломоносовском районе Ленобласти - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Ленинградской области заметили северное сияние
19 сентября 2023, 11:21
К Солнечной горке мурманчан обычно доставляют бесплатные автобусы. Количество участников встречи солнца зависит от погоды, бывало, что на гору поднимались больше тысячи человек. Чаще всего северная погода не позволяет увидеть первые лучи солнца, в хорошую же погоду виден лишь отсвет небесного светила или самый краешек солнца. Но для большинства участников эта акция носит символических характер.
Врачи считают, что период выхода из полярной ночи является не менее стрессовым для организма человека, чем сама полярная ночь. В этот период северянам рекомендуют есть больше свежих овощей и фруктов, находиться больше времени на свежем воздухе, соблюдать режим сна и бодрствования. В период полярной ночи и некоторое время после нее уроки в школах сокращены, во многих учебных заведениях они начинаются чуть позже обычного.
Ездовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Север слезам не верит". Зачем туристы едут в Мурманск и Заполярье
19 декабря 2023, 08:00
 
ОбществоМурманск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала